Lo urgente y lo importante

Cuando ocurren desastres como terremotos, inundaciones o una pandemia como la que vive hoy el mundo, lo urgente, lo inaplazable es salvar la vida y aprender súbitamente, sin preparación alguna, a habitar el mundo de otro modo, porque aquel que conocíamos ha desaparecido por lo menos transitoriamente. Lo importante suele ser aquello que se debe anticipar para mitigar en el futuro próximo las secuelas que deja la tragedia.

Desde el momento en que se inició la cuarentena y se cerraron colegios y universidades, el mundo cambió completamente para las familias, los estudiantes y los educadores. Tres siglos de consolidación de unos modelos educativos basados en la interacción presencial quedaron suspendidos por un tiempo indefinido. Sabemos que el retorno a la normalidad será gradual y que estas serán las últimas instituciones en regresar a su rutina, pues hacen parte de aquellas de alto riesgo de contagio.



Así las cosas, es probable que pasen dos o tres meses en las condiciones actuales de trabajo. Esta parte de la emergencia ha contado con un extraordinario compromiso de directivos y maestros que desde cada colegio del país han venido haciendo hasta lo imposible por mantener contacto con sus estudiantes inventando cosas, usando los medios que tienen a la mano y tratando de mantener vigente el derecho a la educación. Pero si los sistemas de salud no estaban preparados para esto, menos aún lo estaba el sistema educativo, no solamente por la carencia de herramientas tecnológicas de gran parte de la población, siempre los más pobres, sino por una normatividad inaplicable en estas circunstancias.



Tanto el Ministerio como las secretarías de Educación se han esmerado mucho en ofrecer materiales y orientaciones, pero quienes en realidad tienen la mayor carga de responsabilidad en buscar soluciones específicas son los rectores de los colegios. Digamos que este ha sido el momento para mostrar su profesionalidad y la de sus maestros, que requieren un amplio reconocimiento. Es necesario tener en cuenta que los educadores tienen familias y con frecuencia condiciones desfavorables para el nuevo entorno.



Pero no podemos esperar para pensar en lo importante: el retorno a lo que todos quisiéramos llamar la normalidad, que será muy anormal. En primer lugar, porque después de dos o tres meses de aproximaciones virtuales habrá enormes brechas de progreso escolar entre quienes han tenido herramientas de trabajo y conectividad y quienes no las han tenido. Bajo esta premisa no se puede hacer evaluación con los criterios tradicionales orientados a aprobar o reprobar, pues sería un castigo terrible a la pobreza. Italia declaró la semana pasada que todos los estudiantes aprobarán el año. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos pensando que la calidad se consigue solo a base de calificaciones y amenazas?



Claro que los más pobres van a llegar más atrasados y, a lo mejor, también desmotivados, así que habrá que hacer planes enfocados a fortalecer a los más frágiles y esto seguramente obligará a organizar los grupos de otra forma y tal vez a reducir la malla curricular de 12 o 14 asignaturas y pedir a todos los maestros que ayuden a los niños en lo que tienen dificultad y necesitan como competencias esenciales para seguir adelante.



Pero todavía más importante será evaluar el estado de ánimo en que lleguen tanto estudiantes como maestros. Todavía no sabemos las secuelas que deje el distanciamiento social; no sabemos si tendremos más o menos dificultades de convivencia; si las universidades públicas no exigen el Icfes tendrán que decir cómo aseguran equidad en el ingreso, pues los chicos que no tuvieron oportunidad de cursar bien su último año perderán la oportunidad de superar pruebas de admisión… en fin, al tiempo que aprendemos a vivir encerrados, debemos ocuparnos del regreso a clases para no crear males tan graves como el virus del que queremos escapar.



Francisco Cajiao

