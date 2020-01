Lo fácil atonta y adormece

Ahora que de nuevo regresan niños y jóvenes a sus colegios y universidades conviene reflexionar sobre lo que pueden conseguir, lo que aspiran a aprender y lo que padres y maestros esperan de sus hijos y estudiantes y, por supuesto, también en las jornadas preparatorias de las instituciones.

Al lado de las pomposas teorías de planeación importadas de la literatura empresarial, que por sí mismas no garantizan ningún éxito en los procesos pedagógicos que conducen al aprendizaje, hay muchas prácticas que provienen de tradiciones culturales y de concepciones que se van incrustando poco a poco en la conciencia colectiva.



Aunque la mayoría de los maestros actuales son profesionales y muchos cuentan con posgrados, cuando se visitan los colegios parece que la práctica de aula está más cercana a la imitación de lo que vivieron en su época escolar que a lo que dice la literatura sobre los procesos de aprendizaje, las características de los ciclos de desarrollo biológico o la organización escolar. Lo que se hacía antes se replica en las prácticas de ahora: modelos de disciplina, fraccionamiento del currículo, tareas en casa, organización del tiempo y el espacio, ejercicio de la autoridad, evaluación...

Los estudiantes van renunciando poco a poco a desarrollar la capacidad de persistir, se debilita su tolerancia ante el fracaso y pierden mucho del entusiasmo requerido para emprender grandes retos FACEBOOK

TWITTER

De estas prácticas habló Foucault en su obra Vigilar y castigar, y frente a ellas se rebelaron pedagogos como Montessori, Decroly, Freinet y Neill. Además, se han hecho cientos de estudios de psicología, neurociencias, antropología y sociología, y aun así seguimos replicando lo aprendido por imitación intergeneracional. Es como si los médicos aprendieran lo último en conocimiento de la naturaleza del cuerpo humano y les contaran de las últimas tecnologías, pero al tratar a los pacientes en los hospitales replicaran irracionalmente la medicina de 1950.



Sin embargo, y a pesar de esta persistencia de la tradición escolar, se han ido colando otras expectativas que provienen de un tipo de sociedad que tiene nuevas concepciones de la vida. Que todos seamos felices, que el éxito llegue pronto a manos llenas, que las cosas se puedan hacer de manera fácil y que podamos adquirir todos los bienes materiales, intelectuales y espirituales que la sociedad de consumo nos ofrece se ha convertido en una exigencia básica generalizada. Luchar, trabajar, persistir son ideas impopulares.



Los padres esperan que sus hijos aprendan mucho, que rápidamente sean exitosos y que no tengan que sufrir para conseguir estos objetivos. A esto contribuye la difusión de herramientas tecnológicas. ¿Para que aprender a sacar una raíz cuadrada si la calculadora del teléfono lo hace con un clic? ¿Qué necesidad hay de cocinar una torta en casa si con una aplicación me la pueden traer en una hora? ¿Por qué esperar dos meses el crecimiento de un fríjol en el colegio si en quince minutos puedo ver todo el proceso en cámara lenta a través de YouTube?



En este ambiente, los estudiantes –grandes y chicos– van renunciando poco a poco a desarrollar la capacidad de persistir, se debilita su tolerancia ante el fracaso y pierden mucho del entusiasmo requerido para emprender grandes retos. Adicionalmente, su oportunidad de comprender a fondo la naturaleza de las cosas físicas y de los fenómenos sociales se esfuma, pues esa comprensión solo es posible cuando se enfrenta la dificultad de resolver un problema. No importa si se trata de tornear una vasija de barro o si se pretende diseñar un complejo proyecto arquitectónico, es diferente tomarse el trabajo de usar las manos que entregar la tarea a una impresora 3D o a un avanzado programa de Autocad.



El gran problema es que para que los niños no se atonten con la tecnología, que hace las cosas fáciles, necesitamos una escuela que esté llena de problemas difíciles pero interesantes, de tal manera que pueda fluir la pasión por aprender antes que la urgencia de aprobar exámenes.



fcajiao11@gmail.com