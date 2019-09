La salud de los educadores

La movilización de los maestros la semana pasada, sumada a los datos divulgados por algunos medios de comunicación hace unos días, obliga a analizar este tema, que toca no solo con las condiciones de bienestar del gremio magisterial sino con la salud general del sistema educativo y su impacto sobre el desarrollo de las nuevas generaciones.

Un documento elaborado por la Fundación Proservanda, dedicada a servicios de salud ocupacional y asesoría a empresas, muestra datos preocupantes que suelen ser poco visibles para la ciudadanía. El informe se centra en los primeros seis meses de este año en Bogotá. En este período se han expedido 25.460 incapacidades para una planta de cerca de 35.000 profesionales. Esto significa que el 73 % de los educadores se han incapacitado durante la primera mitad del año, para completar 180.232 días que resultan de una incapacidad promedio de 7,1 días.



Detrás de estas cifras hay mucho más que un problema de salud ocupacional y necesidad de atención adecuada para la población afectada. Quienes no conocen el funcionamiento interno de un colegio no imaginan la dificultad que representa la ausencia de un profesor que tiene a su cargo tres o cuatro grupos que durante su ausencia ‘quedan sueltos’, como se dice coloquialmente.

Para quienes deben trabajar con niños y adolescentes es fundamental tener un buen equilibrio emocional FACEBOOK

TWITTER

Según los datos, es muy posible que el mismo día falten dos o más maestros en un colegio, lo cual genera muchas dificultades no solo en materia de progreso académico, sino de disciplina y motivación entre los estudiantes.



Sorprende mucho un asunto al que ya me había referido en una columna anterior. Entre las diez primeras causas de incapacidad, el ‘trastorno mixto de ansiedad y depresión’ ocupa el cuarto lugar, con 814 casos y 18.678 días de incapacidad. A este diagnóstico se puede añadir el de ‘trastornos de adaptación’. Entre los diez diagnósticos específicos de enfermedad profesional, y de acuerdo con los días de incapacidad, figuran el ‘trastorno mixto de ansiedad y depresión’ en primer lugar, ‘trastornos de adaptación’ en el cuarto, ‘trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos’, ‘otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo’, ‘trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente’, ‘trastorno de ansiedad no especificado’ y ‘trastorno de ansiedad generalizada’, en los puestos cinco a diez. Esto muestra, simple y llanamente, que el gran riesgo profesional de los maestros es su salud mental.



También es necesario decir que el porcentaje de incapacidad por enfermedad profesional es apenas del 5 %, pero en número de días representa el 22 % de ausencias. Al comparar las enfermedades psiquiátricas con las del sistema osteomuscular y con las enfermedades de la voz, se encuentra que las primeras afectan a 460 personas, mientras que las otras dos, solo a 54 y 59, respectivamente.



Sé que las cifras son fatigosas, pero sin ellas no podemos captar en toda su gravedad este fenómeno. Para quienes deben trabajar con niños y adolescentes es fundamental tener un buen equilibrio emocional, en especial si todos los días están sometidos a muy duros retos relacionados con su autoestima y su sensibilidad, pues los niños traen problemáticas muy fuertes para quien no está preparado para acompañarlos en sus dramas personales.



El análisis de estos fenómenos no es simple, pues, además de los factores psicológicos individuales que requieren atención médica, también hay serios problemas en la organización y administración escolar, normas y directrices que perturban la marcha ordenada de los colegios, grupos numerosos en los cuales hay niños que requieren atención especial, dificultad para reemplazar de inmediato a quienes se ausentan y factores asociados a cambios sociológicos y culturales que en muchas ocasiones ponen en entredicho la identidad de los maestros y el sentido de su trabajo.



Hablar de calidad exige ir mucho más allá de resultados de pruebas.



fcajiao11@gmail.com