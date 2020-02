Ética y autonomía

Están comenzando las clases, y sabemos que los aprendizajes de los primeros años son definitivos en lo que será el transcurso de la vida de cada ser humano. Las experiencias de la infancia, los ejemplos de los adultos, las costumbres y creencias que se difunden por diversos medios y el tipo de educación formal que se recibe son las fuentes que nutren el carácter de los individuos y su manera de comportarse en sociedad.

Por siglos, el comportamiento ético estuvo regulado por la religión, que enseñaba que la ley venía directamente de Dios. Los preceptos regulaban no solo el mundo de las acciones, sino el de los pensamientos y los deseos. Se podría pecar de pensamiento, palabra y obra, por acción u omisión, y Dios llevaba una contabilidad que se traduciría en condenación eterna, días de purgatorio o lugar en el paraíso. Dante representó esto en la Divina comedia, y grandes artistas pintaron los horrores del infierno y los tormentos del purgatorio para asegurar que, aunque fuera por miedo, los seres humanos vivieran con rectitud.



Pero en estos tiempos, ni los cristianos parecen tomarse en serio estas imágenes como guía moral. Los ricos que concentran grandes tajadas de la riqueza de los países van a misa a pedir que Dios los siga bendiciendo, así sea a costa de millones de pobres. También frecuentan los sacramentos gobernantes corruptos, promotores de violencia y ciudadanos corrientes que violan continuamente todas las normas elementales de convivencia ciudadana, a no ser que haya un vigilante en cada esquina para controlarlos.



Una ética ciudadana que permita la convivencia, el respeto entre las personas y el desarrollo de las formas de colaboración necesarias para progresar solo es posible en la medida en que se logre el desarrollo de la autonomía desde la primera infancia. La autonomía es una conquista personal que implica descubrirse a sí mismo, ser consciente de que el respeto que uno quiere de los demás es correlativo al respeto que tenemos por los otros y que eso implica que no es necesario que otros nos controlen para comportarnos con dignidad.



Norbert Elias señala que uno de los cambios profundos que dieron lugar a la civilidad moderna fue la aparición gradual de normas y rituales de cortesía que permitieron el autocontrol tanto del cuerpo como de las emociones. El ciudadano civilizado no puede hacer lo que le da la gana, debe aprender a contenerse y ser consciente de que su dignidad está relacionada con la autocontención y el ejercicio de la razón.



Hace unas décadas, cuando se decía que alguien era bien educado, la gente no se refería a títulos académicos, años de estudio o artículos publicados en revistas científicas, sino a quienes se destacaban por su amabilidad, buenos modales, honorabilidad y buen trato. El maleducado, en cambio, era el patán, egoísta, agresivo, incapaz de comportarse en público y poco confiable.



Tal vez debiéramos recuperar estas nociones en la práctica pedagógica y dedicarle tiempo y esfuerzo a que las nuevas generaciones aprendan a comportarse con los demás de tal manera que podamos todos recuperar la confianza que permite aprender unos de otros y progresar juntos. No se trata de establecer grandes planes ni complejos discursos académicos. Más bien se trata de mostrar a los niños que confiamos en ellos y que creemos que pueden autorregularse.



Los grandes cambios se hacen, a veces, con acciones muy simples: mantener la habitación ordenada porque eso los hace sentir bien, y no para evitar castigos. Buscar que se entusiasmen con el conocimiento del mundo porque les da placer, y no porque deben aprobar exámenes. Cuidar como propios los elementos de uso común del colegio y dejar limpios los salones antes de irse, porque no debemos dejar que otros dediquen su vida a limpiar lo que nosotros ensuciamos...



Tal vez, niños educados así no destruirán luego los buses, los monumentos y las universidades.



Francisco Cajiao

fcajiao11@gmail.com