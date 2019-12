Esta noche es Nochebuena...

En medio de los inmensos cambios sociales que han venido imponiéndose en el último cuarto de siglo, hay tradiciones que se conservan de manera persistente porque nos permiten partir el tiempo por pedacitos para poderlo digerir y, de paso, sintonizarnos en reflexiones y acciones similares.

Pareciera que nuestro aparato mental tuviera serios problemas para enfrentar lo indefinido y necesitara avanzar por etapas de duración limitada y precisa. En esta labor han colaborado los ciclos astronómicos que marcan con precisión los días, meses, años, siglos... y con ellos recibimos el consuelo de saber que todo tiene un principio y un fin. Si se piensa bien, no hay nada tan terrible como la eternidad. Por eso, todas las culturas, cada una a su modo, celebran con fiestas y alborozo el final de cada año y el inicio del que le sigue.



Pero el fin del año no agota los ritos sociales ni las celebraciones colectivas. La Navidad, originalmente del Occidente cristiano, se ha convertido en una fiesta universal que se celebra en todos los continentes, iniciando el ciclo festivo de fin de año.



Originalmente, la conmemoración del nacimiento de Cristo tuvo un carácter religioso y en las diversas iglesias cristianas adoptó diferentes manifestaciones litúrgicas. Católicos, ortodoxos, protestantes y mormones se unen a la fiesta de la Natividad el 25 de diciembre y celebran sus ritos, a veces con algunas variaciones en las fechas, pues todavía hay quienes se acogen al calendario gregoriano.



En la vivencia popular, la fecha se celebra principalmente con la familia y los niños; con el pesebre, cuyo origen se atribuye a Francisco de Asís, con el intercambio de regalos y con comidas típicas que en cada lugar se asocian con la celebración del nacimiento. En algunas partes, los regalos son el día de Reyes, en otras es Santa Claus o Papá Noel que entra por la chimenea cargado de presentes, mientras que por estas tierras es directamente el Niño Dios quien se hace cargo de responder a los pequeños que creen en su generosidad, a cambio de buen comportamiento.



Fue en el siglo XIX cuando adoptó el carácter actual, caracterizado por un alto contenido comercial. Muchas de las actuales costumbres, como el árbol de Navidad, el intercambio de tarjetas, las decoraciones de casas y ciudades, provienen muy probablemente de las costumbres norteamericanas profusamente divulgadas a través de historias, películas y publicidad que han contagiado, incluso, a las grandes regiones del mundo que no profesan ninguna creencia cristiana.



Lo que debiéramos resaltar es que alrededor de esta conmemoración, enriquecida por obras literarias tan famosas como Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, películas como Expreso polar o composiciones musicales como Noche de paz, interpretadas por famosísimos artistas en decenas de idiomas, se ha construido un conjunto inagotable de imágenes que evocan la importancia de los niños como portadores de esperanza y el sueño colectivo de una humanidad capaz de vivir en paz.



Es verdad que el afán comercial hace que muchos olviden el significado religioso de estos días. También es cierto que para muchas culturas nunca lo tuvo y que algo parecido puede suceder a niños y jóvenes contemporáneos que no han sido educados como creyentes. Pero ninguno se escapa a la iluminación de las grandes avenidas o al deseo de comprar algún detalle a las personas que quiere. Es bueno que haya por lo menos un día en el año en el que todos pensemos en hacer felices a otros.



Tal vez por esto resulta tan extraño alguien a quien no le guste esta fecha. El Grinch (gruñón, aguafiestas, amargado que daña los buenos momentos) también terminó convirtiéndose en una figura que puede robarse la Navidad haciendo infelices a todos. La Navidad nos recuerda que de vez en cuando es posible ponernos en plan de paz y alegría.



Feliz Navidad.

FRANCISCO CAJIAO

fcajiao11@gmail.com