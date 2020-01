El placer de estrenar

Lo nuevo fascina a la mayoría de los humanos nacidos en la vertiginosa sociedad de consumo. En el mundo contemporáneo, la publicidad ha logrado inculcarnos esa cierta compulsión a desechar y estrenar las mismas cosas en períodos de tiempo cada vez más cortos.

Tenemos ahora un año que aún no sabemos cómo nos va a lucir. Es algo parecido a la incertidumbre que producen unos zapatos que a primera vista parecieron cómodos, pero aún hace falta amoldarse a ellos, con el riesgo de que nos saquen ampollas. Por estos días se verán en la calle niños y niñas estrenando la ropa y los juguetes que les trajo el Niño Dios, y muchos adultos habrán cambiado electrodomésticos, muebles y enseres. En algunos países tiran por las ventanas colchones, sillas, ollas, ropa y quién sabe cuántas cosas más para mantener activa la economía.



Eso sin hablar de las colecciones de la moda, la obsolescencia programada y demás locuras que hacen que el dinero circule, las fábricas se muevan, la basura se acumule y todos los días se inventen cosas nuevas cuya misión es relegar al olvido otras que funcionaban bien, pero que ya parecen gastadas.



Los ciudadanos también experimentan la necesidad de lo nuevo en el mundo de la política. Este año inician su período alcaldes y gobernadores que, en su mayoría, están sin estrenar. Algunos de ellos parecen responder a la necesidad de tener algo distinto, pues vienen de esa creciente franja de población que está cansada con lo viejo. Claro que también hay algunos que están esperando salir de la cárcel para posesionarse o que siguen heredando malas mañas. Pero si algunos importantes logran salirse del paradigma odioso, sabremos que tenemos esperanza.



Lo que sucederá en Bogotá es muy interesante. De Claudia López tenemos testimonio de sus múltiples maneras de ser diferente, especialmente en lo que tiene que ver con su conducta política. Nadie como ella se ha comprometido tanto en la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Ha promovido a la presidencia del Concejo a su contradictor en la campaña. Ha propuesto abrir el diálogo con los ciudadanos para crear mejores condiciones de convivencia y colaboración entre la ciudadanía y el gobierno de la ciudad. Ha designado unos colaboradores con hojas de vida destacadas.



Todas son señales de cordialidad y buenas maneras. Digamos que inicia el gobierno con un buen manual de urbanidad. Estos textos escolares se referían, precisamente, a aquellas actitudes y modales que hacían más fácil la vida en el mundo urbano, donde por la densidad el contacto entre ciudadanos es más difícil y susceptible de roces y conflictos. Desde el siglo XVIII se comenzó a pensar que las buenas maneras eran una especie de suavizante: saludar, no insultar a los otros, ceder el paso, esmerarse en el aseo y el cuidado personal...



Quiero decir que Claudia ha iniciado su mandato con buenas señales de concordia que, a su vez, pueden redundar en identidad y afecto por la ciudad. Ya Mockus ensayó la fórmula con éxito. Por desgracia, los últimos tres alcaldes no se han destacado en este aspecto de la amabilidad y, con independencia de sus ideologías políticas, sus deslices administrativos o sus aciertos en la ejecución de obras, no fueron capaces de superar las profundas polarizaciones que fracturan la ciudad y le impiden sacar adelante proyectos ambiciosos.



Estrenar alcaldes y gobernadores es interesante, pues las naciones no se construyen de arriba hacia abajo como en las monarquías, sino desde lo que ocurre en los barrios, en los municipios, en los departamentos. Allá están los problemas cotidianos de la gente y allá deben buscarse las soluciones, porque la gente suele tener buenas ideas para conseguir sus propósitos. Por eso hay que desear lo mejor para quienes de verdad quieren hacer avanzar sus localidades hacia mejores horizontes de progreso y convivencia.



FRANCISCO CAJIAO

fcajiao11@gmail.com