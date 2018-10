Editorial Magisterio: 30 años

Decía John Holt, el gran educador norteamericano, que la libertad de expresión no existía si no había los medios para expresarse, y ese ha sido uno de los enormes obstáculos para escuchar la voz de los ciudadanos del común. Los grandes medios de comunicación, en especial los escritos, son poco abundantes en el espacio que otorgan a muchos de los problemas que aquejan a sectores específicos de la población y cortos en su circulación.

Desde luego, hay periódicos, emisoras y revistas gremiales, sindicales o empresariales que ofrecen otros contenidos de interés particular que suelen tener audiencias muy pequeñas y grandes dificultades de financiación que los hacen frágiles. A esto se suma el hecho de que los colombianos leemos poco, lo cual incide en el mercado de materiales escritos y en particular de libros.



Entre todos los gremios profesionales, el de los educadores es sin duda uno de los que más dependen de los libros: ellos son sus herramientas de trabajo y sus compañeros cotidianos a la hora de diseñar sus planes y programas o de preparar sus clases, pero también son su mejor oportunidad para compartir el resultado de sus búsquedas y experiencias profesionales. La tarea de los maestros, además, es trajinar con la cultura y enamorar a las nuevas generaciones de ese fantástico archivo de memoria que está contenido en la tradición escrita.



Los libros, impresos o virtuales, poseen la magia de establecer un diálogo con personas que vivieron en otras épocas y lugares, contrastar ideas y visiones del mundo con compañeros de trabajo o con otras culturas que nos proponen nuevos dilemas y retos.



Todo esto es lo que ha ido logrando la Editorial Magisterio en sus 30 años de actividad. Ya su nombre señala que es un lugar para encontrar lo que interesa y preocupa a los maestros, pero especialmente para que puedan publicar el resultado de su experiencia, de sus investigaciones y el alcance de sus propuestas.



Como punto de encuentro profesional, se ha ganado el reconocimiento de más de un millar de autores de 15 Estados de América Latina, Europa y Australia que han permitido completar un catálogo de 850 títulos que están al alcance de los maestros de Colombia y de otros países de la región, a los cuales llega la voz de los educadores colombianos.



Haber mantenido y expandido esta actividad editorial contando con los maestros como sus principales protagonistas ha sido una proeza, pues ha supuesto trajinar pacientemente en la formación simultánea de lectores y escritores. Cuando no hay medios dispuestos a publicar, no aparecen los escritores, pues, como diría Camus en su Mito de Sísifo, no hay peor castigo que el trabajo inútil y sin esperanza. Por eso, lo logrado por Magisterio ha supuesto fabricar nuevos autores y llevarlos a sus compañeros para suscitar el deseo de poner en el papel nuevos horizontes del ejercicio profesional. A esto se debe añadir otro: la participación de los maestros en los canales de distribución locales, pues hay regiones en las cuales es casi imposible encontrar librerías con una oferta suficientemente extensa.



La independencia ideológica ha permitido construir un mosaico de diversidad muy interesante, pues a partir de él se enriquece la revista trimestral, que ya va por su número 76, se promueven foros presenciales y virtuales, congresos pedagógicos y cursos en los cuales se va enriqueciendo la formación por las vías propias de una profesión de alto nivel.



Ojalá haya muchos años más para esta empresa, que, además de cumplir su misión comercial, se ha propuesto ser un símbolo de identidad de los maestros colombianos como profesionales e intelectuales frente al resto del continente.



FRANCISCO CAJIAO

fcajiao11@gmail.com