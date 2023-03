Del dicho al hecho...

Lo complicado de las promesas es cumplirlas, especialmente cuando ellas se hacen sin matices ni consideraciones prácticas. Estos ofrecimientos suelen ser muy abundantes a lo largo de las campañas políticas, en particular si ellas tienen un marcado tono populista, cualquiera que sea su acento ideológico.



(También le puede interesar: Tiempo escolar y brechas sociales)

El presidente Petro, para capturar la atención y los votos de la población joven del país, puso énfasis especial en las promesas de educación superior: gratuidad total, un millón de nuevos cupos (reducido luego a la mitad), condonación de deudas de Icetex, construcción de universidades públicas por doquier y reforma de la ley 30 para aumentar el presupuesto de las actuales. Sin duda alguna todas estas son propuestas importantes y necesarias, pero no se pueden realizar de un día para otro. A esto se deben sumar las expectativas creadas sobre atención a la primera infancia, plan de alimentación escolar universal durante todo el año y reforma del sistema general de participación, entre otras cosas.

Es verdad que en los pocos meses que lleva el gobierno ya se han hecho algunas cosas importantes, como la reducción de intereses de Icetex para más de cien mil usuarios, así como algunas condonaciones parciales de créditos por graduación. A través de la reforma tributaria se logró que el incremento de la deuda a los estudiantes fuera solamente el porcentaje de crecimiento del IPC, con 0 % de intereses. Sobre nuevos cupos –de los 500.000 ofrecidos– no hay información todavía, para saber cuál es el aporte a la meta de este semestre académico que sería el primero de los ocho en los cuales tendría que cumplirse el ofrecimiento. Tampoco hay claridad sobre el costo de esta promesa que figura en el plan de desarrollo sin una sola mención a su financiamiento.

En días recientes hubo unas primeras manifestaciones estudiantiles durante las cuales se advirtió que las promesas de campaña no se estaban cumpliendo. Y es que, no obstante los esfuerzos del Gobierno, en su momento no hubo matices ni advertencias sobre el principio de realidad. En el ajuste del presupuesto para 2023 se consiguió un incremento de 1,3 billones para educación, lo cual es a todas luces insuficiente para cumplir con las expectativas de las universidades públicas, los estudiantes que esperan cupos y gratuidad abundante, las comunidades que requieren expansión de la educación inicial y los maestros que han presentado su pliego de peticiones a final de febrero.

No obstante los esfuerzos del Gobierno, en su momento no hubo matices ni advertencias sobre el principio de realidad. FACEBOOK

TWITTER

Por el mismo camino de los estudiantes, el presidente de Fecode anunció que en la junta del 22 de febrero ya se había acordado un paro del magisterio contra el ministro Gaviria y su pensamiento neoliberal, pero a favor del gobierno del presidente Petro. Los movimientos del gabinete y el nombramiento de una nueva ministra dejan pendiente, por ahora, la advertencia, pero no la eliminan, pues está en el tintero la negociación laboral que nunca ha sido sencilla, especialmente cuando hay una evidente restricción en los recursos del SGP. Con la avalancha de proyectos legislativos y las dificultades propias de su trámite no será fácil cumplir en corto tiempo con todas las expectativas creadas desde la campaña.

El manejo del sector educativo no es sencillo. No basta decir que “la educación es un medio fundamental para superar la desigualdad y para hacer de nuestro país una sociedad del conocimiento y de los saberes propios”, como reza el Plan de Desarrollo. Conseguir que el sueño se haga realidad requiere cada vez equipos humanos mejor preparados; mecanismos de gestión, administración y seguimiento más eficientes; legislación actualizada y amplias redes de participación ciudadana que contribuyan a jalonar el sistema hacia altos estándares de calidad; y, desde luego, recursos suficientes para que el ideal de equidad que se predica pueda traducirse en verdadera oportunidad para las nuevas generaciones.

FRANCISCO CAJIAO

fcajiao11@gmail.com

(Lea todas las columnas de Francisco Cajiao en EL TIEMPO, aquí)