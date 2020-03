A las cosas por su nombre

“Alcaldes de Bogotá y Medellín se juegan su imagen al enfrentar la violencia en protestas universitarias, mientras rectores siguen con discursos insulsos que poco aportan al debate”. Así se inicia un artículo del Observatorio de la Universidad el 27 de febrero. Son palabras duras pero dan en el clavo, pues hay complicidad evidente con quienes delinquen descaradamente amparándose en una supuesta defensa de la protesta social.

Es difícil entender, proviniendo de académicos, la afirmación de que la autonomía universitaria constituye una especie de extraterritorialidad similar a la de las embajadas o los enclaves coloniales –un enclave es una parte de territorio de una jurisdicción territorial que está rodeado por el territorio de otra jurisdicción–, y con este argumento se proscribe la presencia de la Fuerza Pública en los terrenos de las instituciones de educación superior, que por definición son públicos y se sostienen con los impuestos de los ciudadanos.



Es un error de sentido común pretender que en las áreas enormes de muchas universidades no ocurren transgresiones de la ley que afectan a los miembros de la comunidad académica y a otros ciudadanos que circulan allí. La UIS viene denunciando repetidos casos de violaciones. La Universidad de Antioquia tiene desde hace años un protocolo para estas situaciones. También hay robos y tráfico de sustancias prohibidas. Esto para no hablar de explosivos y, eventualmente, armas de fuego. Todas estas situaciones se escapan a la capacidad de un rector para garantizar la seguridad en el campus y facilitar la acción propia de la Policía, que de ninguna manera se limita a actuar en situaciones de confrontación y alteración del orden público.



En muchas universidades muy importantes de otros países existe presencia policial permanente, con capacitación especializada y dispuesta a atender las necesidades de seguridad cotidianas.



Pero la experiencia de otros países también muestra que las universidades estatales más importantes hacen parte integral del espacio público, la ciudadanía circula por sus instalaciones, visita sus museos, frecuenta sus auditorios, asiste a conferencias sin tener que cruzar puertas y mallas intimidatorias y sin el temor a ser sorprendida en cualquier momento por algún grupo de bárbaros atrincherados detrás de miles de profesores y estudiantes ocupados en fabricar un mejor país.



Hace más de una década, la Universidad Nacional, desde su dirección académica, planteó la necesidad de integrarse a la ciudad mediante un plan urbanístico que incluía, entre otros puntos, la eliminación de las cercas y barreras físicas. A este propósito se convocó un foro de altísimo nivel sobre seguridad universitaria en el que participaron filósofos de la importancia de Marc Augé, además de numerosos miembros de la propia universidad. Es lo que está planteando el gobernador de Antioquia.



Claudia López está haciendo lo que debe hacer un alcalde serio, al presidir personalmente el consejo superior de la Universidad Distrital, cosa que no ocurría hace más de veinte años. Los ciudadanos de Bogotá financiamos este centro educativo al que asisten miles de jóvenes valiosos que no tienen otra opción de acceso a una educación avanzada, y no es posible que terminen acorralados por unas minorías que defendiendo la democracia se comportan de la manera más incoherente posible.



Es importante que finalmente haya una alcaldesa con autoridad legítima –porque la elegimos los ciudadanos–, con formación académica y con entereza ética que abra el debate en el lugar que corresponde y con los interlocutores institucionales cuya responsabilidad es asegurar el derecho a la educación de todos los jóvenes. Si se quiere asegurar la financiación y la calidad de la universidad pública, no parece razonable dedicarse a destruirla físicamente y deteriorar su imagen ante la ciudadanía.



Francisco Cajiao

fcajiao11@gmail.com