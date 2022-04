Nada de perdón social

En los últimos días se ha planteado en el marco de una campaña presidencial una cuestionable idea denominada ‘perdón social’ que implicaría beneficiar corruptos que han sido condenados judicialmente. La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes. Parte esencial del sistema democrático es que se conozcan los límites de la Constitución. Incluso, debe entenderse que ideas de ese tenor podrían sustituir la carta política en tanto que ponen en entredicho la autonomía de la Rama Judicial.

Debe recordarse que a Colombia le ha costado mucho esa lucha contra la corrupción. Por eso, su combate ha sido uno de los ejes de trabajo de la Fiscalía General en estos primeros dos años de mi gestión al frente del ente acusador. Para comprender mejor cómo logramos grandes resultados en ese campo, es necesario recordar que uno de los objetivos de nuestro direccionamiento estratégico 2020-2024 fue el de trazar tres principios esenciales en el ámbito de la investigación judicial.



El primero es la itinerancia, que nos ha permitido gerenciar nuestra entidad en todo el territorio nacional, mejorando las condiciones de la administración de justicia en las 35 direcciones seccionales y los 32 departamentos. Un segundo eje nos llevó a articular, tanto interna como externamente, las diversas unidades de la entidad, como las instituciones que hacen parte de nuestro trabajo cotidiano, como la Dijín, Sijín y las Fuerzas Militares. Del mismo modo, hemos fortalecido los enlaces con entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dian, la SAE, las Superintendencias, entre otras. En el ámbito internacional, también la cooperación judicial ha sido puesta en el eje central de nuestras prioridades.



Por último, transversalizar las acciones investigativas es otro de los puntos esenciales de nuestro trabajo. El ente acusador actuaba de forma aislada, sus estructuras no configuraban un equipo, ni se trabajaba con líneas temáticas cruzadas. Hoy, las unidades trabajan ensambladas, con propósitos comunes, actuando tanto a nivel territorial como nacional. Incluso, la delegada nacional contra las finanzas criminales opera de forma simultánea cuando están de por medio investigaciones penales que involucran posibles recursos mal habidos. El objetivo criminal más claro, para la corrupción pública y privada, es delinquir por motivos económicos, como queda evidenciado en una multiplicidad de conductas criminales que son objeto de nuestro accionar investigativo.



Con ese marco de acción, hemos realizado 4.095 imputaciones y traslados de escritos de acusación frente a 19 delitos priorizados por corrupción. Logramos 157 imputaciones por corrupción por covid-19. Dentro de las acciones contra los aforados logramos imputar a 35 exgobernadores, 35 alcaldes, 7 gobernadores actuales y varios concejales. En los asuntos emblemáticos hemos logrado 6 sentencias condenatorias en el caso Odebrecht, que esperamos ponerle punto final antes de terminar mi mandato. También en menos de 60 días logramos imputaciones certeras en el caso de Centros Poblados, en dos de las líneas investigativas, y hemos establecido una política de búsqueda de mecanismos de terminación anticipada de los procesos a través de preacuerdos con el logro de sentencias anticipadas y la aplicación del principio de oportunidad.



El Estado no se maneja con “perdones sociales”. La institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial. La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo.



FRANCISCO BARBOSA

Fiscal General de la Nación



