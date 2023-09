La prolongación de la avenida Boyacá

SEÑOR DIRECTOR:

Lamentablemente el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente y su ministra del Medio Ambiente politizaron el proyecto que desde tantos años tiene programado la administración Distrital, como la prolongación o extensión de la avenida Boyacá, desde la calle 183 hasta la calle 235, vía Guaymaral. Esta vía es importante y necesaria para el desarrollo y desembotellamiento que desde hace muchos años se padece para entrar y salir de Bogotá.

La polémica de ellos y de algunos “ambientalistas”, se debe a que hay que utilizar solamente 21 hectáreas de las 1.395 que tiene la reserva Van der Hammen que, como lo sabemos, es un proyecto de reserva, puesto que la gran mayoría de estos terrenos son de propiedad privada, tales como viviendas, campos deportivos, centros educativos, etc. La administración distrital se compromete a que por las 20 hectáreas que se necesitan, ellos van a reforestar o recuperar 60 hectáreas. Le hacemos un llamado de atención a la CAR para que evite presiones indebidas y piense en el bienestar, no solamente de Bogotá, sino de los habitantes de los municipios vecinos, del transporte de pasajeros, alimentos, del turismo desde y hacia Boyacá y los Santanderes.

Álvaro Villamarín González

Partidos muy tarde



SEÑOR DIRECTOR:



La decisión que han tomado la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol de extender los horarios de algunos compromisos a tan altas horas de la noche (9 p. m.) son acciones que explotan a los jugadores y cuerpo directivo en cuestiones físicas y laborales. Como apasionado por el fútbol, hablo también por los hinchas a los que no nos parece bien asistir a los estadios a esas horas. Y es que no solo se afecta el apoyo al equipo sino la seguridad de los aficionados al no poder conseguir transporte público después del partido y terminar exponiéndose. Ya sabemos que la inseguridad es otro dolor de cabeza en varias ciudades del país. Estoy de acuerdo y me uno a las protestas que la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia (Acolfutpro) hace para mitigar estas situaciones y buscar lograr acuerdos mutuos. Así mismo, que haya una liga femenina digna e igualitaria.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

¿Estamos preparados para un terremoto?



SEÑOR DIRECTOR:



Un terremoto es la sacudida brusca de la corteza terrestre que puede ocurrir en cualquier momento, pero ningún país está preparado. Los humanos tomamos medidas para poder evitar que se pierda la vida durante este suceso, como edificios, casas, camas, etc., antisismos.

A veces, tratamos de evitar lo inevitable. En el momento en que se presenta un sismo, el mundo entra en pánico, todos tratan de salvar su vida, de llegar donde están sus familiares y suele ocurrir que fracasamos en el intento de mantenernos a salvo, porque perdemos lo más importante: “la calma”.

Colombia debería invertir un poco más en temas psicológicos que pueden ayudarnos en cualquier ámbito en nuestras vidas. Con un aporte para la sociedad y con un poco de enseñanza mediante capacitaciones o charlas psicológicas deberíamos aportar cada día más nuestro granito de arena en busca de mayor salud mental durante y después de un terremoto.

María Leida Hurtado Aguirre