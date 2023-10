SEÑOR DIRECTOR:



La vida y su valor no tienen color político. De igual forma creo que muchos estamos polarizados en el sentido de que pertenecemos al bando de los defensores de la vida no importa si es humana, animal o vegetal. Todos en Colombia somos multicolores. Yo soy norteamericano de padre colombiano y madre española, posiblemente tenga algo de judío, árabe, indígena, negro, etc. Y así somos muchos en el mundo: diversos en cuanto a nuestros orígenes.

De manera que al único partido al que pertenezco es al que defiende la vida … a la superioridad moral de la vida y no importa quien actúe o sea el responsable: nunca al genocidio, al abuso, tortura o sometimiento, sin interés de donde provenga… En Colombia estamos muy lejos de ser una potencia de la vida. No estamos autorizados para hacer críticas o dictar cátedra sobre la vida cuando no podemos dar ejemplo porque vivimos entre la muerte.

Gonzalo David Prada., MD

Héroes anónimos



SEÑOR DIRECTOR:



En nuestra querida Colombia tenemos personas que luchan por el bienestar de los niños y jóvenes, sin esperar nada a cambio. Ellos solo desean que nuestra juventud no caiga en malos pasos y así contribuir con el desarrollo del país en lo concerniente al deporte. Como ejemplo veamos uno de tantos casos, como es el de un enfermero oriundo de Ricaurte, Cundinamarca, quien ejerce sus labores en una clínica de Girardot. Este “emprendedor altruista” luego de una larga y ardua jornada cumpliendo sus labores, decide en sus días de descanso entrenar a niños y jóvenes de su Municipio.

Sin recursos, ni campo de fútbol, ni apoyo económico entrena a todos estos niños y jóvenes de extrema pobreza, que sueñan algún día cumplir sus sueños. Sería conveniente que las entidades de nuestro país apoyaran a personas como él, que solo buscan ser semilleros de futbolistas que buscan poder entrenar con dedicación y pasión, en un ambiente deportivo.

Adquiriendo este hábito niños y jóvenes evitarían caer en vicios y malos hábitos, inculcándoles que el deporte les ayudará a tener una vida más digna, sana y saludable.

Julio César Patiño Díaz

Sorpresas del fútbol



SEÑOR DIRECTOR:



Qué emocionante es el fútbol. Eso no se puede negar. Como en la fábula de La Perrilla, de Marroquín, “en más de una ocasión, sale lo que no se espera”. Que Venezuela, con pinta de ir por fin a un mundial, le empató a Brasil, con golazo, y le ganó bien a Chile, lo que no estaba en los planes de muchos. Que Uruguay le gane a Brasil, bien, pero siempre se cree que la pentacampeona al menos empata. No son invencibles y eso lo tiene que entender Colombia. Nuestro país irá al Mundial, tenemos equipo, que debe creer más y centrase.

Pudimos traer más de Ecuador en la maleta. Se jugó bien, buena dirección técnica, hubo estrategia. Estoy hablando como experto, cuando solo soy apasionado, que valora estos pequeños altos en las malas noticias. Después de una jugada de maravilla de Luis Díaz, se produjo un penalti. Él lo cobró y lo falló. Pero eso les ha pasado a los mejores del mundo. No es para crucificarlo. Al contrario, hay que agradecerle la entrega, la lucha y el que siempre siente la camiseta nacional. Y el fútbol siempre da desquites...

José Francisco Piñeres