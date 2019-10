A diferencia de María Isabel Rueda, yo sí sé quién es Claudia López. Entre otras cuestiones, comenzaré diciendo que es la única candidata con un doctorado (Universidad de Northwestern). Yo sé que para algunos políticos, los títulos académicos poco cuentan, pero para administrar una ciudad de la dimensión de Bogotá quizás no sobre. Creo que nadie en su sano juicio podría negar su compromiso indeclinable con la lucha contra la corrupción. Y no solo contra la corrupción, sino contra las empresas criminales que en este país se callan por miedo y ella supo denunciar en su momento, cuando participó de frente en los debates de la ‘parapolítica’ de este país.

Sé que es una mujer seria, trabajadora, sin apellidos de cuna, y ya eso en este país es mucha cosa. Sé también que tiene carácter, pero que si fuera un hombre, en lugar de un problema esto sería una gran virtud. Y por supuesto que tiene carácter; y menos mal porque si no, se la hubieran devorado hace tiempo todos estos tiburones machos de la política. Que se le sale la chispa a veces, pues sí, nadie es perfecto, y Claudia, afortunadamente, no es una santa; es una mujer, una mujer que a veces se exaspera con toda razón ante los lugares comunes y tradicionales de la femineidad.

Sé también con claridad lo que puede representar para muchas jóvenes de esta ciudad y de este país la posibilidad de tener una alcaldesa mujer. Tal vez ese valor simbólico no lo pueda entender una columnista como María Isabel Rueda. Pero en un país que necesita urgentemente cerrar las brechas de género –para estas elecciones tenemos un vergonzoso 10 por ciento de candidatas a alcaldías del país, lo que por supuesto implicará un porcentaje muchísimo menor de mujeres elegidas–, el hecho de que una mujer pueda llegar al segundo cargo más importante de Colombia tendrá con toda seguridad un impacto increíble para una joven de estrato 2 o 3 que, conociendo la trayectoria de Claudia, entienda que también para ella es posible ser alcaldesa y, por qué no, un día, presidenta.



Y lo vuelvo a decir. No estoy hablando de que, solo por el hecho de ser mujer, tenemos que votar por ella. No, es porque no es cualquier mujer. Claudia es una ciudadana intachable, crítica y competente. Y para tranquilizar a los que no soportan cualquier insinuación feminista, pues les cuento una cosa: Claudia no es feminista (como decía, ¡nadie es perfecto!), pero sé, y para mí es suficiente, que es alguien que será garante de los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a la diversidad, a la seguridad y la paridad para todos los bogotanos y bogotanas.



Un asunto no despreciable es que Claudia no proviene de familias tradicionales de la política; con ella se rompen los lazos seculares con las familias que creen saber cómo se hacen los asuntos de la política colombiana por simple transmisión familiar. Confío más en los méritos propios y en la gente que la rodea: Antanas Mockus, Lucho Garzón, Juanita Goebertus, Antonio Navarro, Rafael Pardo, entre otros, y la gran Angélica Lozano (¡con esta primera dama, quién no vota por Claudia López!).



Finalmente, me gustan las propuestas de dos mujeres candidatas al concejo: Angélica Medina para una Bogotá del cuidado (Polo, n.º 6) y Natalia Moreno para hacer valer nuestros derechos. (Polo, n.º 4). Y, de nuevo, ¡mujeres, voten por mujeres!



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad