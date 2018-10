Unas aclaraciones necesarias

Sigo gratamente impresionada por el cambio tan positivo de los grandes medios de comunicación en relación con su abordaje de la polémica generada por el reciente fallo de la Corte Constitucional que reinterpreta y respalda lo ganado hace doce años en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Editoriales, columnistas –hombres y mujeres– e incluso canales como Caracol y el Canal Uno, entre otros medios, mostraron posiciones informadas y equilibradas sobre el tema ante la amenaza a un derecho duramente adquirido por las mujeres colombianas. Claro, con la notable excepción de María Isabel Rueda, a quien, como se sabe, le gusta llevar la contraria de casi todo lo que represente un pensamiento liberal y progresista.



Sé que hablar del aborto sigue siendo un asunto de una asombrosa complejidad por estar atravesado por dimensiones éticas, filosóficas, religiosas y científicas, además de representar un evento extremadamente doloroso para las mujeres, lo que olvidan fácilmente los hombres y, aun, muchas mujeres.



En este sentido, lo primero que quisiera precisar es que hablar, como lo hace María Isabel Rueda, de “hordas del fanatismo proaborto” para referirse a las feministas que criticaron la ponencia presentada por la magistrada Cristina Pardo es realmente absurdo y, sobre todo, anacrónico.



No sé cuántas décadas tendrán que pasar para que la gente entienda que ninguna mujer feminista es proabortista, ni siquiera las más radicales. Nunca hemos obligado, forzado o aun manipulado conciencias de mujeres para que aborten. Somos proopción, porque seguimos creyendo que las mujeres son las únicas que deben decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida, porque las mujeres hoy día son sujetos de derechos en una sociedad laica y de derechos desde 1991.



Incluso enfrentadas a casos tan dramáticos como un diagnóstico de malformación fetal, lo único que hacemos es ayudar a las mujeres a tomar una decisión, nunca a decidir por ellas. Cuando una mujer, aun con este tipo de diagnósticos, toma la decisión de seguir con su embarazo, nos alegramos cuando esto pasa. Son las mujeres quienes deciden porque son las únicas que lo pueden hacer, y entonces es evidente que el Estado y nosotras tenemos que acompañarlas.



Sí, María Isabel: no somos pro-abortistas, somos proopción. Esto le confiere a la interrupción voluntaria del embarazo un matiz ético completamente distinto. Deja tu lugar de mujer privilegiada y ponte en el lugar de una mujer de sectores populares; no todas las mujeres colombianas tienen la posibilidad de resolver una decisión tan difícil cuando se encuentran además con las múltiples barreras administrativas y con las exigencias de requisitos no previstos por el fallo de la Corte (C/355 del 2012), entre muchas otras.



No olvidemos a las mujeres, a estas mujeres a menudo solas, con un Estado indiferente, con servicios de salud deficientes y una carga moral difícilmente imaginable, carga interpuesta por los eternos estigmas relativos al aborto en nuestro país, estigmas que, a pesar de todo, resisten y siguen vivos. Y, sobre todo, María Isabel, deja de hablar de las feministas sin saber de feminismo.



Mientras tanto, nosotras seguiremos reafirmando que desde esta mirada proopción es necesario despenalizar totalmente el aborto sobre simple demanda de una mujer como una causa justa, como un reconocimiento a la inmensa responsabilidad de las mujeres, porque ellas, y solo ellas y su conciencia, saben lo que significa proyectar una vida y construir un futuro para un hijo, para una hija.



FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad