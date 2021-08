Una exposición imperdible

No hay mejor oportunidad para descubrir otra mirada de la historia nacional que una exposición de la Biblioteca Nacional de Colombia titulada ‘Libertad y ciudadanía, siglo XVI al siglo XX’. Una historia que poco se conoce y que hoy se descubre desde que mujeres historiadoras con su mirada de género se centraron en la tarea de contarnos otra historia que, durante mucho tiempo, no formaba parte de las prioridades de los historiadores que seguían escribiéndola en masculino.

En este caso –y gracias a la profesora María Himelda Ramírez, historiadora, cofundadora del grupo Mujer y Sociedad y curadora de esta exposición– se nos cuenta el proceso histórico de la conquista de libertad y de ciudadanía para mujeres esclavizadas desde el siglo XVII hasta la carta constitucional de 1991.



De hecho, son tres aniversarios que la profesora Ramírez quiso resaltar en esta exposición: el primero en 1821, con la ley de partos; el segundo en 1851, con la abolición de la esclavitud, y el tercero en 1991, con la nueva carta constitucional.



El objeto de esta exposición es, entonces, recordar las eternas luchas de las mujeres, y en particular de las mujeres esclavizadas, para existir, para nombrarse y, en fin, para reescribir la historia. Un hecho que hacía decir a Georges Duby, este gran historiador francés, que en el teatro de la memoria, las mujeres fueron sombras ligeras, un hecho que salta a la vista en la exposición. No obstante, las mujeres están reescribiendo hoy la historia, y la reescriben desde su propia manera de habitar el mundo.



En cuanto a las mujeres aún esclavizadas, escuchamos sus gritos y demanda de libertad gracias a una extraña ley llamada ley de libertad de partos (1821), que otorgaba la libertad a sus hijos e hijas. Treinta años más tarde (1851), la esclavitud es abolida y las mujeres obtendrían la anhelada libertad, claro está, una libertad aún muy restringida, sin igualdad ni ciudadanía.



Y es solo en los inicios del siglo XX cuando las mujeres irrumpen en movimientos que reivindicaban derechos civiles y laborales con la historia de la primera huelga de las obreras textileras, organizada por Betsabé Espinel (1920, Bello, Antioquia), o de María Cano en defensa de los derechos sociales y políticos de la clase obrera (1925). Ya en 1932, las mujeres obtienen el derecho a la administración de sus bienes y a un tímido acceso a la universidad. Emerge entonces el movimiento sufragista por el derecho al voto y las libertades ciudadanas (1954).



Desde entonces se expandió la participación de las mujeres en diferentes espacios sociales, culturales y políticos, lo que les permitió escribir con cada vez más fuerza y determinación su propia historia. En 1991, con la nueva carta constitucional, las mujeres obtienen la plena igualdad de derechos entre ciudadanos y ciudadanas (artículo 43).



Que sea el momento de reiterar que vale la pena recorrer esta exposición que devela de manera clara y contundente, con ilustraciones y grabados de época, el largo camino de las mujeres en su lucha por la libertad, la igualdad de oportunidades con los hombres y el reconocimiento de una ciudadanía plena.



Claro, no se hubiera podido realizar este proyecto sin el empeño de otra mujer como la historiadora Diana Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional. Y hoy, el camino sigue, lo sabemos.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad​