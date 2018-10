Un aire de ‘déjà vu’

Escuchando los debates de estas semanas sobre el aborto, tuve la desagradable impresión de volver años atrás, aun cuando, indudablemente, no se puede comparar lo que significaba una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) para las mujeres colombianas antes del 2006 y lo que significa hoy, 12 años después del fallo de la Corte Constitucional C/355. Abortar en Colombia es hoy un derecho y es legal. Esto lo traigo a colación a propósito de un caso en el que la EPS Compensar habría vulnerado los derechos de una mujer de 33 años al negarle una interrupción de su embarazo.

El caso es complejo, aunque se resolvió gracias al fallo de una jueza, previa tutela de la vulnerada, que vivió un verdadero karma hasta que pudo abortar a las 26 semanas de gestación. Y era una interrupción legal por encontrarse en dos (malformación del feto y salud de la mujer) de las tres causales. No obstante, la historia no termina ahí, porque la Corte Constitucional seleccionó esta tutela para revisarla.



Es entonces cuando el expediente cae en las manos de la magistrada Cristina Pardo, quien, después de un estudio de varios meses, presentó a sus colegas de la Corte una ponencia de 200 páginas. Una ponencia que pone en peligro la sentencia C/355 de 2006 porque propone reducir la interrupción voluntaria de un embarazo a un máximo de 24 semanas, cuando la Corte, razonablemente y conociendo el contexto de un país como Colombia en relación con un tema tan sensible y tan lleno de estigmas culturales, no había limitado el tiempo de semanas de gestación para un aborto. Esto, a todas luces, es un evidente retroceso que se traduce en nuevas barreras para las mujeres para una IVE legal.



Es entonces cuando –a propósito de los debates suscitados por las declaraciones de la magistrada Cristina Pardo y por el veredicto de la Corte que debe producirse en estos días– hablo de un déjà vu. Y es que, en efecto, no tardaron en llegar, en los debates públicos y privados, los eternos comentarios de los, y sobre todo de las, antiderechos que siguen generando noticias falsas, informaciones distorsionadas, comentarios anticonstitucionales y expresiones similares a las de hace 15 años. Incluso, volvimos a ver en los medios los feticos de plástico y, dos veces al año, grupos de personas que rezan en la calle frente a la entrada de Oriéntame, una reconocida fundación dedicada a derechos sexuales y reproductivos.



Por supuesto, las que hemos cambiado su discurso somos nosotras, pues en estos 12 años hemos recorrido un largo camino que nos permitió legalizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo, como lo expresó de manera progresista, y en el contexto de una sociedad de derecho, el fallo C/355.

Y mirando uno de los últimos debates en televisión en Semana en Vivo, me decía que no hay razón para seguir debatiendo con mujeres antiderechos porque no hay posibilidad de diálogo.



No perdamos más el tiempo y, eso sí, sigamos informando, sigamos avanzando hacia una legalización total como causa justa para las mujeres colombianas y, lo repito, no perdamos tiempo en diálogos inútiles. No más déjà vu.



Yo, personalmente, no quiero volver a dialogar con estas mujeres. Lo hice muchas veces hace años; no sirve de nada, y sé que, por el momento, no hay manera de cambiar estos discursos retrógrados relativos a los derechos de las mujeres. Dejémoslas repetirse. Mientras tanto, nosotras, imparables, seguiremos avanzando.



FLORENCE THOMAS

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad