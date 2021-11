Trans... formación

Muchas veces he puesto en evidencia la doble moral de una sociedad que manda al clóset a quienes no le resultan iguales o no responden a los estereotipos ni al mandato social de lo que ‘debería’ ser un hombre o una mujer. He defendido la diversidad como una oportunidad que enriquece y no enfrenta, por lo cual en reiteradas oportunidades he elevado mi voz de protesta por la forma como se vulneran los derechos de las personas diversas, aquellas que viven y sienten distinto. Por eso, también creo importante reconocer avances cuando, por ejemplo, se asume el riesgo de romper las lógicas y los mandatos patriarcales de manera creativa.



(También le puede interesar: Ya lo había dicho y lo repetiré)

Me refiero a lo que está haciendo EnTerritorio (antes Fonade), con la audaz decisión de su gerenta, la economista María Elia Abuchaibe, de facilitar y dar su aval para que el proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria emitiera dos comerciales de televisión que, espero, hayan puesto a pensar a toda la sociedad.



Estoy hablando del comercial de la app tecuidamos.com.co en el que aparece una mujer trans que le habla al país y le ofrece a la gente pruebas rápidas, condones y lubricantes. Eso me resulta interesante, pero sobre todo audaz, porque legitima la voz de quienes históricamente han sido silenciadas y quienes realmente cuentan con la autoridad para hablar de prevención del VIH.



Pero el asunto no para ahí: el segundo comercial muestra a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en torno a un scrabble (creo que se escribe así), en el cual forman palabras referidas a la prevención del VIH, para terminar con la frase: 'Eres más que una letra y tu vida es importante'. Me imagino que esto hace referencia a las letras LGBTIQ+ y a la sigla HSH, la cual tuve que investigar porque la desconocía y significa Hombres que tienen Sexo con otros Hombres. Todos los días se aprende algo nuevo.

En reiteradas oportunidades he elevado mi voz de protesta por la forma como se vulneran los derechos de las personas diversas, aquellas que viven y sienten distinto. FACEBOOK

TWITTER

Ver esto en las pantallas de televisión de todos los canales públicos y privados es una muestra de que estamos avanzando hacia la construcción de una sociedad mejor para todas, todos y todes (aun cuando reconozco que esta última palabra me cuesta en tanto que sigue invisibilizando a las todas).



Así las cosas, el reconocimiento es también para el gerente del proyecto del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Andrés Oyola, quien ha sabido encaminar acciones y estrategias que propongan una respuesta seria al VIH, especialmente para los grupos poblacionales más vulnerables.



Si bien el proyecto opera en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Pereira, Dosquebradas, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, el alcance de estos mensajes a los que me he referido es nacional y apunta con toda claridad a un sueño llamado TRANS... FORMACIÓN cultural en el que el estigma y la discriminación sean asuntos del pasado, pues además, como se ha demostrado, acentúan la vulnerabilidad y los factores de riesgo en ciertas comunidades.



Caminemos de la mano hacia una nueva sociedad en la que se respeten los derechos de todas... las personas.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

(Lea todas las columnas de Florence Thomas en EL TIEMPO, aquí)