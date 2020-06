Sobre debates aplazados

Francesa de nacimiento y bogotana por adopción (53 años viviendo en esta ciudad), no debería sentirme autorizada para hablar del universo cultural de la región Caribe; he aprendido a ser prudente. Sin embargo, tengo un hijo antropólogo y un nieto nacido en Valledupar, apasionados ambos por esas tierras y conocedores del vallenato. Y para completar tengo una buena amiga guajira cuya abuela es wayú. Y de ñapa, soy feminista. Por lo tanto, creo que me pueden otorgar el permiso para hablar del asunto Zuleta.

Sobre esta conversación entre un supuesto palabrero (luego desautorizado por la Onic) y Fabio Zuleta, conductor del programa transmitido en directo por la emisora Cardenal de Valledupar, se han escrito ya varias columnas, pero creo importante señalar que la potente sanción social que conllevó esta degradante conversación sobre los fantasmas de algunos hombres alrededor de mujeres infantilizadas y sometidas nos demostró que, poco a poco, las cosas están cambiando en estos tiempos de redes sociales, del #MeToo y de voces feministas que ya nadie callará.



Y, en la misma línea, creo que lo interesante es que estas reflexiones –que abordaban la banalización del asunto de la dote entre los wayús y la incomprensión del complejo sistema de alianzas y reciprocidades que conlleva– provinieron en su mayoría de mujeres wayús empoderadas y feministas que hoy, con toda la pertinencia, ponen en debate sus sistemas culturales. Porque si bien ellas mismas han sido críticas del secular machismo aún arraigado en algunas culturas indígenas, es también cierto que las mujeres, en el marco del sistema normativo wayú, cumplen un rol fundamental en su condición de orientadoras, a través de los sueños, de los caminos más adecuados para arreglar un conflicto de la mano de un palabrero.



Y es entonces cuando, a propósito de Fabio y la dinastía Zuleta, me pregunto la razón por la cual esta reflexión ha estado tan ausente cuando se trata de pensar los imaginarios sobre la mujer que circulan en el vallenato. Creo que las mujeres de la región Caribe están en mora de proponer un debate sobre la relación que hay entre esta manifestación cultural, tan importante en la región, y expresiones machistas tan arraigadas como las que pudimos escuchar en la entrevista.



Es un tema complejo, sin duda. No es lo mismo el vallenato tradicional que la nueva ola del vallenato, y confieso que no es fácil, a veces, desentrañar imaginarios patriarcales en las potentes imágenes poéticas del vallenato viejo. Pero, no obstante su belleza y poder de evocación de un modo de vida que poco a poco tiende a desaparecer en el Caribe, cabe preguntarse también por las violencias simbólicas que movilizan en relación con una cultura patriarcal aún tan arraigada.



Y ni qué decir en lo que llaman el nuevo vallenato. Sobre este asunto, hace unos años escribí una columna sobre esta curiosa tendencia del vallenato a cantarles a mujeres infieles y desleales que solo existen en los fantasmas de los hombres. Creo que ha llegado el momento de que las mujeres del Caribe propongan una conversación seria sobre este tema que, para mí, de algún modo está relacionado con escenas tan patéticas como las que nos tocó vivir hace un par de semanas de la mano de dos personajes que al final solo contribuyen a reforzar unos imaginarios simplificados sobre una región que, no obstante mis lazos afectivos con ella, confieso que aún estoy muy lejos de entender.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad