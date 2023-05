La película de Fabián Hernández titulada Un varón es una de las cintas colombianas que más me han conmovido en estos tiempos. Reconozco que bastaron unos pocos días de la vida cotidiana de su personaje principal para sacudirme y devolverme al duro relato de uno de los ethos trágicos de nuestra colombianidad: nuestra difícil relación con la masculinidad.



Esta película parece simple en su línea argumental: en estas fiestas navideñas, un muchacho ya adolescente guarda desesperadamente el anhelo de visitar a su madre, que está en una cárcel, lejos de Bogotá, y quien probablemente lo habría abandonado. Confiado a una hermana mayor dedicada a la prostitución y durmiendo en una especie de internado, Carlos iniciará un viaje en el barrio entre el menudeo de droga en un ambiente de varones y chicos fuertes, muy hostil pero revelador de un mundo presente en nuestras ciudades.

La imagen de Carlos llorando en soledad contra un muro de un barrio de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, resume todo. Son aquellos entornos donde opera la ley del más varón, del más macho, una ley que debe hacernos reflexionar sobre lo que significa este inhumano y devastador mandato de la masculinidad, como lo llama la antropóloga feminista Rita Segato. Carlos llora por múltiples razones, pero probablemente lo que más lo perturba sea experimentar una clara inconformidad con una agenda de masculinidad que no logra ni interiorizar ni sintonizar del todo.

Y sí, no todos lo logran, pues llegar a ser varón en este mundo es un doloroso aprendizaje. Aprendizaje de una manera de moverse, de caminar; aprendizaje de un lenguaje, de un idioma, de una jerga que tiene como principal muletilla la palabra ‘gonorrea’, sin que probablemente ninguno de ellos tome la dimensión de lo que significa y que, sin embargo se vuelve de alguna manera síntoma de una masculinidad varonil; pero también aprendizaje de una profunda soledad si no se logra interiorizar estos códigos de masculinidad que son los de una posible integración en los clanes de los machos de verdad, todos aquellos que ya no tienen nada que probar. Pero para Carlos, es aún una elección: adherir a esta masculinidad tóxica que reprime toda clase de emociones o escuchar su yo profundo que aún está dispuesto a manifestarse cuando no puede reprimir el llanto ante un horizonte vacío.

Ahora bien, por los vaivenes inclementes de la vida, los varones y patriarcas se inventaron su propia desgracia, su propia soledad y su propia vida despoblada de toda emoción; los machos se inventaron un mundo árido y estéril. Por algo hoy, y gracias al trabajo de una nueva generación de hombres y de muchas feministas, se habla de nuevas masculinidades. Masculinidades que restauran las emociones, que buscan nuevas rutas para trabajar otras y novedosas maneras de ser hombres huyendo de estos mandatos patriarcales que los hicieron infelices y que generaron demasiadas desgracias para las mujeres.

No creo que un feminicidio haga feliz al victimario, no creo que el violador de una adolescente goce sexualmente. No. Solo reafirman desesperadamente este mandato patriarcal, este mandato de la masculinidad. Es que la masculinidad se tiene que probar. Es entonces una aberración tanto para los victimarios como para las víctimas. Sé que no es mañana cuando se desvanecerán estos códigos de una masculinidad secular, pero sé también que hay ya muchos hombres que ya no quieren ser ni varones ni machos.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

