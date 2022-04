Rouen 1944, Mariúpol 2022: dos ciudades devastadas por una guerra

Mariúpol, ¿cómo no estremecerse ante la tragedia de la tierra arrasada de Ucrania? Es evidente que las imágenes golpean mi memoria. Mi memoria de esa Francia de los años cuarenta. Mis padres nos contaban que durante la Segunda Guerra Mundial su ciudad natal, Rouen, ocupada por los nazis, fue ferozmente bombardeada en 1943 y 1944, esta vez por los aliados.



Mi madre narraba el pavor de mis hermanos –el mayor de siete años y el menor de cuatro– al escuchar el ruido de la sirena que anunciaba cada vez un nuevo bombardeo. Bajar y vivir horas en el sótano del edificio con los vecinos se repetía varias veces durante el día y la noche.



Yo nací durante los bombardeos de marzo de 1943. Mi madre tuvo apenas tiempo de llegar a una clínica dejando a mis dos hermanos en el sótano al cuidado de una vecina y de sus hijos. Mi padre, ya en algún lugar de Francia, no podía acompañar la familia en estos tiempos. Mi padre, nacido en 1902, ya había vivido dos guerras mundiales. Rouen fue devastada como hoy Mariúpol y muchas otras ciudades de Ucrania.



Las imágenes se repiten. Y aun cuando son dos guerras distintas, sus efectos sobre la población, las infraestructuras y el patrimonio de un país son iguales. Rouen fue devastada. Rouen, capital de la región de Normandía, ciudad medieval con una catedral de las más bellas de Francia, cuyos fundamentos se iniciaron en el siglo XII.

Rouen y sus iglesias y barrios góticos con sus callecitas estrechas. Rouen, la que llamaban la ciudad de los cien campanarios, fue herida de muerte.

Su catedral dramáticamente lesionada como múltiples otras iglesias y claustros medievales. Su devastación fue inenarrable. Y no es nada diferente a lo que sucedió este mes con Mariúpol.



¿Cómo fue posible repetir la historia de una ciudad devastada? Casas demolidas, iglesias y monumentos humeantes, edificios a punto de caer, perros errantes y abandonados, familias huyendo con dos maletas, las mismas miradas de triste resignación o de miedo y el pavor de los niños y niñas de la guerra. El mismo ruido de las sirenas, la misma vida subterránea de la población, en sótanos o corredores de metro.



Ya sé que las comparaciones son atrevidas. Son dos guerras distintas. Sin embargo, para los hombres y mujeres del común, la guerra es la guerra. Es idéntica. Vidas devastadas, que sean las que vivió mi familia en Rouen o las que viven hoy los habitantes de Mariúpol. Nada distinto.



Y sin embargo confío que la vida en Mariúpol renacerá como renació en Rouen. Su patrimonio restaurado sigue siendo hoy inmenso, como lo será con toda seguridad el de Mariúpol. Pero las huellas de una guerra en los y las que la vivieron no se borran nunca, no se restauran como los edificios, las estatuas o las catedrales. Los efectos de las guerras se sellan en la memoria, en el cuerpo y en la piel de los y las que las vivieron.



Escribo esto desde Colombia y su conflicto de 60 años. De nuevo lo sé, distinto y, sin embargo, también semejante. Miles de víctimas que aún no logran olvidar, que buscan entender y perdonar; miles de víctimas que saben que tienen que aprender a convivir con la guerra con la única esperanza de que la memoria logre jugar un papel terapéutico en la reconstrucción de una ética de la vida.

FLORENCE THOMAS

Grupo Mujer y Sociedad

Grupo Mujer y Sociedad