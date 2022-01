Prudencia con las mujeres y con el feminismo

"El siglo XXI será femenino o no será”/ “El cambio se hará con las mujeres o no se hará"/ "Ahora más que nunca la causa de las mujeres es la causa de toda la humanidad"/ "En el umbral del milenio, el horizonte cultural feminista es universal por primera vez en la historia"/ "Ahí donde las mujeres están plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y estables"/ "Pocas mujeres en política cambian a las mujeres, muchas mujeres en política cambian la política"… y podría añadir centenares de frases más (de ex secretarios de las Naciones Unidas o de feministas reconocidas, entre otras) en estas dos primeras décadas del siglo XXI, frases que insisten sobre el hecho de que no es suficiente la inclusión de las mujeres en la vida pública, sino que también necesaria y urgente su representación porque, como lo decía Michelle Bachelet, la fortaleza y la sabiduría de las mujeres son hasta hoy el recurso más desaprovechado de la humanidad.



Es así como creo necesario que los hombres dedicados a la política sean algo más prudentes o, más exactamente, se informen mejor cuando hablen de las mujeres, del feminismo o de la participación de las mujeres en política. El feminismo, y hoy los feminismos, son una propuesta profundamente ético-política y constituyen un acervo de teorías y prácticas plurales que tienen una larga historia que, en general, desconocen los hombres.



No obstante han entendido y saben que hoy la movilización de las mujeres, de sus voces, de sus movimientos, de sus maneras de habitar el mundo y de hacer política son determinantes para una victoria electoral. Esto sin duda muchos lo han entendido pero cada vez que se refieren a ello, terminan por enredarse en la banalidad con tal de no comprometerse demasiado. Y muy particularmente cuando se refieren a temas vitales para las mujeres, temas que tienen que ver con la historia de nuestros cuerpos, es decir con los derechos sexuales y reproductivos y con los temas referidos a la legalización del aborto.

Entender que las mujeres proponen hoy día nuevas construcciones de contra poder desde nuevos movimientos sociales como el movimiento social de mujeres (y muy específicamente de mujeres jóvenes), ha sido muy difícil o sencillamente ha sido ignorado por estos políticos de siempre que hasta hoy siguen siendo la mayoría en este viejo congreso retardatario.



Quisiera entonces pedirles un poco más de prudencia y de honestidad cuando se refieran al feminismo. De verdad, hagan un esfuerzo sincero para tratar de entender lo que significa esta larga historia nuestra de sumisión, de cautiverio, de disciplinamiento y silenciamiento, esta larga historia de resistencia ante un patriarcado que nos sigue negando espacios, un patriarcado que nos obliga a levantar la voz, a ser peleonas y complicadas, a ser brujas y transgresoras y de alguna manera a sentirnos extraviadas cuando no estamos dispuestas a obedecer y cumplir lo ya pensado para nosotras desde hace siglos.



Entonces, señores políticos, más prudencia; y por favor dejen de hablar de lo que no saben con esta superioridad histórica que nos quiere recordar que el saber les pertenece. Y no sigan esperando que nosotras hagamos política y participemos en la vida pública como ustedes. No se olviden que la gran suerte hoy de las mujeres en política es que tienen la posibilidad de inaugurar mientras ustedes, los hombres, no hacen sino repetirse desde hace siglos.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

