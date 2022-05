Para las mujeres, nada está adquirido para siempre...

En cuestión de derechos para las mujeres, después de siglos de una feroz cultura patriarcal que aprendió a resistir a cualquier costo, nunca las cosas están adquiridas para siempre. Y, claro, esta aseveración es mucho más cierta cuando se trata del cuerpo de las mujeres, y más exactamente cuando se trata de hacer realidad este viejo grito de muchas mujeres del mundo, “mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo”. Dicho así, parecería tan evidente, tan incuestionable ese derecho de decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo y sobre mi opción de ser madre o no, es decir, sobre ese derecho a ejercer una ciudadanía plena. Y no estamos a finales del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y sin embargo, hoy seguimos preguntándonos si de verdad tenemos derecho a la ciudadanía y, en ese caso, a ser dueñas de nuestro cuerpo.



Si bien ya escribí múltiples columnas sobre ese tema del derecho a interrumpir un embarazo, tema que, en Colombia, y gracias al Movimiento Causa Justa, acaba de dar un gran salto ubicando el país entre los primeros cinco del mundo que despenalizaron totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación, no podemos olvidar que, cuando se trata de ese cuerpo nuestro, usurpado, violado, controlado, abusado, vendido, confiscado a todo lo largo de una triste historia de las mujeres, nada está adquirido para siempre. Ese derecho a decidir sobre mi cuerpo, es decir, la lucha por la libertad reproductiva, es, y sigue siendo, la batalla de este siglo, como lo afirma Ana Cristina González, lideresa del Movimiento Causa Justa.

La noticia del posible retroceso relativo al aborto en Estados Unidos, cuando la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema podrían tumbar una sentencia de 1973, llamada el caso Roe versus Wade –una sentencia que, a nivel nacional, había legalizado el aborto hasta que el feto sea viable– acaba de dar la vuelta al mundo. Y sí, leyeron bien, dicha sentencia es de 1973, o sea, de hace 50 años. De hecho, Estados Unidos fue el segundo país del mundo (Cuba, siendo el primero) en permitir el aborto a nivel nacional. En fin, más allá de esta increíble e interesante historia desde punto de vista jurídico, quiero de nuevo reflexionar sobre lo que significa para las mujeres.



Primero y para las mujeres norteamericanas, significa que la gran mayoría de los Estados Unidos y particularmente los estados republicanos podrían ya prohibir y penalizar totalmente el aborto. Y para las mujeres del mundo, y por supuesto estoy pensando en primer lugar para las mujeres colombianas, esta historia nos tiene que prevenir ante un posible retroceso. Mientras no hayamos podido erradicar esta tenaz afirmación de que toda mujer es una madre en potencia, como si se tratara de una verdadera compulsión a la maternidad que sigue siendo uno de los mitos favoritos de la mentalidad conservadora, y mientras aún no se acepte que las mujeres, antes de ser madres, son sujetos o (y para no utilizar este concepto aún tan masculino de sujetos) son personas morales autónomas, siempre existirá la posibilidad de un retroceso como lo siguen soñando todos los y las antiabortos y antiderechos.



¿Estamos preparadas? Creo que sí. Por lo menos desde Colombia, muchas mujeres hemos demostrado nuestra capacidad para defender la causa como sea; sin embargo, tenemos que entender que la lucha por mantener lo que se ha logrado no puede decaer porque, y lo hemos aprendido dolorosamente, cuando se trata de la larga y secular historia del cuerpo femenino, todo sigue siendo posible.

FLORENCE THOMAS

*Coordinadora delgrupo Mujer y Sociedad

