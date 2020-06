Los olvidos de un rector patriarcal

Nada más estimulante que las voces de los rectores y rectoras de las universidades. Muchos de ellos forman parte del patrimonio de su alma mater. Son, generalmente, una mezcla de pensamientos ilustrados y de capital cultural. Sin embargo, hace algunos días, el rector de una muy prestigiosa universidad colombiana se dio el lujo –durante una entrevista en Telepacífico a propósito de los 75 años de la Universidad del Valle– de ignorar alegremente a las egresadas eméritas de dicho claustro.

En el momento de referirse a personajes trascendentales en la universidad, suelta una lista compuesta exclusivamente por hombres. Claro, todos importantísimos: Fernando Vallejo, Estanislao Zuleta o Germán Colmenares, entre varios otros. Y ninguna mujer. Y sé que mucha gente pensará que ya no es necesario seguir señalando lo que ya muchas mujeres han debido denunciar. Sin embargo yo sí lo creo necesario porque sabemos que solo así lograremos fisurar este andamiaje patriarcal que genera una extraña ceguera a los hombres (y aun a muchas mujeres), incluso a hombres como el señor rector, Édgar Varela Barrios.



Por supuesto, los varones que nombra me parecen muy acertados, y mi reclamo no es en relación con el hecho de que los hubiera mencionado. No, mi reclamo va al hecho de que las mujeres siguen invisibilizadas, y esto nos reconfirma, una vez más, que la historia de las mujeres y sus saberes aún no son parte de la historia oficial.



Seguro nos dirán que fue un lapsus, pero, como es bien sabido, los lapsus no son gratuitos. En este siglo XXI, ya es imperdonable porque nos recuerda que este olvido refleja un hecho que se imprimió tan fuertemente en los imaginarios que parece sellado en los meandros de los cerebros masculinos para la eternidad.



Ya sabemos que cuando se trata de imaginarios culturales, el camino hacia el cambio es muy largo. Pero ya no estamos en los años 60, estamos en un nuevo milenio, estamos en el 2020. Un tiempo en el que las mujeres que se han acercado al saber, a los saberes, parecen ser aún invisibles para muchos hombres. E incluso en las mejores universidades, en estos centros del saber que tienen como misión transformar el mundo educando, las mujeres siguen ausentes. Sí, sé que mucha gente al leer esta columna va a decir, una vez más, que las feministas exageran. No, no exageramos, y la historia de esta entrevista es la mejor prueba de lo que hoy señalo.



Ahora bien, para mis lectores y lectoras, mencionaré algunas mujeres que honran su universidad, señor rector: la médica Nubia Muñoz Calero, candidata al Premio Nobel por su descubrimiento del virus del papiloma humano; Matilde Mizrachi, endocrinóloga reconocida internacionalmente por sus trabajos científicos; la folclorista, ya fallecida, Carmen López, y Alejandra Miller, de la Comisión de la Verdad.



Terminaré, por falta de espacio y no de muchos otros nombres, con una amiga mía, la doctora en ciencias del discurso Gabriela Castellanos, fundadora del Centro de Estudios de Género de su universidad y reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes teóricos. ¿Lección aprendida, señor rector? Y, de paso, agradezco por su alerta a otra importante egresada de su universidad, la doctora honoris causa en literatura Carmiña Navia.



Florence Thomas

Coordinador del grupo Mujer y Sociedad