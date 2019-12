Los ‘hits’ del 2019: solo algunos, y en femenino

Dentro del panorama de este año que termina, les presento mis hits femeninos, que, claro está, son mucho más de nueve, pero me cupieron solo nueve para esta columna. Aquí van:

La alcaldesa. La elección de una alcaldesa mujer después de 470 años de elecciones de hombres es el acontecimiento del año. Y doble hit porque, además, tenemos una alcaldesa que ama a una mujer. O sea, una alcaldesa lesbiana. Si esto no es un hit, entonces no sé qué es.



Premio nobel de literatura mujer. A Olga Tokarczuk, polaca, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 2019. Leeré con entusiasmo Los errantes y Sobre los huesos de los muertos para estos días de descanso. Aprovecho para recordar que son solo 13 mujeres frente a 97 hombres que han recibido el Premio Nobel de Literatura desde que este existe.



Premio Nobel de Paz. Una activista iraquí de origen yazidí, Nadia Murad, de 25 años, recibió el Nobel de Paz. El Estado Islámico la secuestró y la convirtió en esclava sexual en 2014. Logró escapar y ha dedicado su vida a denunciar los crímenes de ese grupo terrorista contra mujeres y niñas.

Greta Thunberg. Esta adolescente de 16 años nos recuerda que este planeta azul se está volviendo gris y que si los dirigentes del mundo no se sacuden, su generación, la de nuestros nietos y nietas, será probablemente la última que habite este planeta.



Fútbol campeón, pero femenino. El equipo Atlético Huila se coronó campeón de la Copa Libertadores Femenina, frente al Santos de Brasil. Yoreli Rincón es su figura más destacada y puso de presente el poco apoyo y la discriminación que reciben las mujeres futbolistas; felicitaciones al valor y la resistencia de estas mujeres en un país que aún no cree en ellas.



Las marchas. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las marchas fueron las grandes protagonistas de una ola mundial. Un aplauso a las mujeres chilenas, quienes nos mostraron que sí se puede y que no tuvieron miedo de lanzar lemas fuertes contra los violadores y los victimarios de feminicidios: ‘La culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía’.



Especial de letras femeninas en 100 años. El número 169 de la revista Arcadia (diciembre de 2019) está dedicado enteramente a recordar 100 libros de escritoras en español de los últimos 100 años. De estos 100 libros creo haber leído unos diez. Me pregunto cuántos habrán leído nuestros amigos los lectores hombres.



El libro Contra los hijos (Random House, 2019). La escritora Lina Meruane cuestiona sin concesiones los discursos culturales que promueven aún la maternidad como generadora de mujeres “normales” y de bien. Refuerza una vez más la idea de incompletud de aquellas desnaturalizadas que han rechazado dizque este bello legado que nos ofrece la maternidad. Una lectura urgente contra la cultura patriarcal, que se está oxidando poco a poco.



Los cargueros de Beatriz González se quedan. El saliente alcalde de Bogotá, quien no daba un peso por los columbarios del antiguo cementerio Central, perdió la pelea contra la intervención de Beatriz González. Enhorabuena a ella también por su exposición retrospectiva de este año.



En fin, en este 2019, todas fuimos mujeres de ataque, poderosas e imparables.



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad