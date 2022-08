Leo Grande o el goce sexual maduro

Amigas mías, mujeres maduras, quiero decir las que ya tienen algo más de medio siglo, les pido muy encarecidamente que vayan a ver una película de la actual cartelera llamada Buena suerte, Leo grande. Y que, después, cuando salgan de la sala se pregunten si toda mujer, y particularmente las mujeres de 60, 70 y, por qué no, 80 años, no merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. Hablo de una segunda oportunidad para el goce sexual, para el descubrimiento de un cuerpo que, más de lo que se confiesa y de lo que se cree, ha estado durante mucho tiempo en una extraña semi-parálisis sexual o indiferencia ante diagnósticos a veces difíciles de nombrar.



Esta película, que cuenta las sesiones de sexo que tienen una mujer adulta y un trabajador sexual, me hizo reflexionar sobre la historia del cuerpo femenino, un cuerpo que no existía para sí mismo, un cuerpo que durante muchos siglos no fue sino el prolongamiento del deseo del hombre cuando la sexualidad femenina se pensaba a partir de parámetros masculinos. Y ese cuerpo femenino, ese goce o deleite sexual femenino ha sido vivido por muchas mujeres como una falta (“un manque”). Claro, ha cambiado gracias a debates de las feministas, sexólogas y psicoanalistas feministas quienes nos enseñaron poco a poco a reapropiarnos de nuestro cuerpo. Y digo poco a poco porque no sé si saben que aun hoy, según datos investigativos serios, todavía un 38 % de las mujeres del mundo no saben lo que es un orgasmo. Lo confiesa la misma Nancy en esta primera cita con Leo apenas encontrándose en este cuarto de hotel como si ya se hubiera vuelto imperioso para ella ponerlo en palabra. “Nunca tuve un orgasmo con mi marido”, le dice ella.



Una constante en la película es que el sexo es un acto performativo que nos muestra que el placer también tiene un fin hedonista. Además, y en este caso, el trabajador sexual, Leo, no vive las duras realidades de la prostitución constreñida. Sobre eso es la película: nuestra exploración de lo que buscamos como placer.

Ahora lo bello de este filme –por cierto un guion muy teatral– es que a través de esa línea narrativa superficial que habla de una mujer adulta que paga por sexo, lo que encontramos es una reflexión profunda en torno al placer y sus imaginarios. Quizás más para ella cuando entiende que no hay arreglos para una sexualidad paralizada durante años sin un frente a frente emocional, una palabra capaz de descongelar un cuerpo y unos deseos inermes y detenidos, una gestual discreta pero que logra tocar fibras alojadas a flor de piel, una mirada de un hombre como Leo quien, lejos de vender una mercancía sexual, quiere entender la vida de esta mujer, porque sabe que es así y solo así que ella podrá empezar a curar esta falta alojada en su vida, en su cuerpo desde un tiempo infinito.



Hablan, bailan, se tocan, se miran, ríen y vuelven a hablar y a contar momentos de sus vidas. Y es cuando poco a poco Leo empieza a quitarse la camisa, sin afán, como para hacerle entender que la sexualidad es un lenguaje hecho de sutilezas, de tiempos y también de silencios y que solo entonces habrá posibilidad de colmar de una manera u otra esta espera de Nancy.



Lo sé, estamos en el Londres de hoy. Pensándolo bien, no sé si en la Bogotá de hoy, este encuentro sea posible. ¡Ah, claro!, siempre ha sido posible y es posible para los hombres pero para nosotras es un encuentro complejo por el machismo y la inseguridad. Pero yo no pierdo la esperanza de que muchas mujeres hayan logrado renacer con sexo pago. Así sea por unas horas.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

