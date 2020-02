Leer el periódico impreso

Creo que cada uno tiene una manera particular de leer el periódico. En mi caso, ni con sangre me harán pasarme a la edición virtual. Me refiero, entonces, a este periódico que huele a tinta (de hecho, exagero porque ya casi no huele y no deja las manos negras, como hace unas décadas).

Hablo de este periódico que se dobla mal, se divide en varias secciones y termina por la noche en la caneca de lo reciclable, contradiciendo esta vieja canción de Héctor Lavoe que dice: “Tu amor es un periódico de ayer”, aun cuando me parece que los amores viejos son muy rara vez reciclables.



Antes de contarles cómo leo el periódico les contaré que, para mí, leer EL TIEMPO se confunde con desayunar. Y esto es raro, pues en mi juventud, en Francia, el periódico se recibía en la tarde. Hablo de 'Le Monde', por supuesto. Cuando llegué a Colombia comencé con periódicos mamertos, tuve después unos años de 'El Espectador' y continué mi vida con EL TIEMPO.



Sí, tengo el privilegio de recibirlo a las 6 de la mañana debajo de mi puerta y de ser una feliz pensionada cuyo ritmo me permite desayunar leyendo el periódico sin demasiado afán. Se llena de migas de pan, manchas de tinto, mantequilla y mermelada. Y, sí, sigo desayunando muy a lo francés porque además, el periódico, sobre todo los domingos, se acopla muy bien con el olor de un buen café acompañado de un 'croissant'. ¡No me digan que no!



Sé que esto lo han dicho los especialistas, pero siempre me ha parecido que yo leo mucho mejor el periódico que mis amigos o amigas que se pasaron al virtual. Primero, porque lo veo todo. Parece tonto, pero no lo es. Desde los grandes artículos de investigación y ensayo hasta la última esquela funeraria. Desde las columnas de opinión, que amo, y bueno, también las que detesto, pero igual las leo para llenarme de bilis, y claro, amo al insoportable Calvin. Sin olvidar a Matador, que, aunque ha sacado a veces su cuerito de patriarca, es siempre un gusto leerlo, hasta la publicidad de tortas con nombre de serpiente con la mitad de descuento en el supermercado.



Yo leo todo. En cambio, el lector del virtual ronronea en lo que le interesa e ignora la totalidad. Son lectores parciales. Entonces, yo recorto con tijeras el artículo y lo guardo para esas amigas o amigos que sé que no lo han leído.



El impreso me da también varios tiempos de lectura. Hay artículos que son maravillosos y los guardo para el refile del mediodía. Hay columnas que detesto tanto que prefiero leerlas en la noche, cuando ya no leo bien, casi como entre líneas. Con los columnistas más de derecha me doy –a veces– el lujo de ni mirarlos. Pero las mejores columnas las guardo para leerlas a mis amigas feministas.



Y, claro, mis amigos y amigas envejecen. Cuando ellos ven un artículo digital que les gusta, por ejemplo, el muy interesante editorial de EL TIEMPO sobre el aborto, duran eternidades buscándolo y más de la mitad de veces no lo encuentran, pues lo perdieron en su WhatsApp o, más patético, no recuerdan quién se los ha enviado. Yo saco mi periódico y se los doy para que lo lean. Con el impreso también me deleito con las fotos. En cambio, en mi celular flecha es suplicio: se me descuadra la imagen o se infla como un globo.



En fin, amo mi periódico impreso. Mis aguacates reviven, y hasta como papel regalo me sirve. Yo sé. Estoy fuera de tiempo. Pero si leer la prensa es negar mi tiempo lento con la vida, entonces no me interesa. Porque eso es para mí la vejez: mucho tiempo con mi TIEMPO.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad