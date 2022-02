Las mujeres escriben y cuentan su mundo

Hace siglos, ya algunas mujeres transgresoras y valientes nos decían que la liberación de las mujeres debía pasar por el lenguaje y la escritura. Tenían razón. Lo sabemos hoy y parece que los hombres están aceptando paulatinamente que, quizás, sus voces no hayan sido suficientes para traducir la complejidad y la belleza del mundo, pues ellos escribieron la historia en masculino, invisibilizando, ocultando o mutilando las voces de las mujeres.



Pero hoy, y en gran parte gracias a las luchas de las feministas y a la educación de las mujeres, hemos tomado conciencia de lo imprescindible de tomar la palabra, de expresarnos, de decir lo que teníamos que decir y, además, de decirlo desde una nueva escritura o, por lo menos, otra escritura. Por supuesto que es una tarea difícil, pues fue necesario empezar por convencernos de que teníamos algo que decir y decir de otra manera. Teníamos que tomar la palabra y la escritura femenina en serio, como reflejo de una presencia específica al mundo y no solo como desde siempre, una palabra-síntoma. Y no me vayan a decir que ya lo logramos, que hace tiempo que las mujeres hablan y escriben y que nadie ya las calla. De hecho, muchos hombres siguen suponiendo que saben cómo el mundo tiene que funcionar y administrarse.



No obstante, es cierto que hoy las mujeres escriben, y mucho. Una escritura que ya no asume automáticamente la palabra y la escritura del otro masculino. Claro, siempre y cuando no invadan universos todavía casi exclusivamente masculinos, como el universo de la política y de la economía.

Hace tiempo, Julia Kristeva nos decía que nosotras las mujeres estábamos hablando un lenguaje del exilio... pues creo que hoy y muy paulatinamente estamos saliendo del exilio. FACEBOOK

En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del adentro, tuve la oportunidad de leer decenas de libros escritos por mujeres. Escrituras y narrativas que ya nos entregan nuevas versiones del mundo, nuevos ecos de nuestra manera de habitar el mundo, de ponernos al día con nuevas voces que tienen sentido en el mundo desde otras fertilidades, esta vez culturales y no solo como desde hace siglos, genealógicas.



Que sea Pilar Quintana con su abismo, Piedad Bonnet que busca cómo recoger sus pedazos, Yolanda Reyes y su reino de la posibilidad, Alejandra Jaramillo con sus lectoras del Quijote, entre muchísimas otras novelistas, sin olvidar textos como la increíble cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, de Mercedes Ortega, o la revolución de las flaneuses de Anna María Iglesia, o de Florencia Abate y su biblioteca feminista que nos cuenta la vida de doce mujeres, quienes fueron nuestras maestras en esta lucha por existir en un mundo tan poco permeable a las mujeres, como Olympe de Gouges, Kate Millett, Clara Zetkin y Angela Davis, entre otras, sin olvidar por supuesto el magistral trabajo de Irene Vallejo con El infinito en un junco. Y no quiero dejar de mencionar el último libro que llegó a mis manos, Feminizar la política, de Ángela María Robledo, libro que todo político y candidato presidencial deberían leer con la máxima atención a ver si entienden lo urgente de esta tarea ético-política cuando sabemos, como ella nos lo dice, que para las mujeres llegar a la política es resistir y que, antes que nada, es eso, resistir. Tiene razón Ángela María, feminizar la política es hoy más urgente y más necesario que nunca.



FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

