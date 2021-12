Las 10 mujeres del año

He querido recordar a diez mujeres colombianas; sí, solo diez por cuestión de espacio, pero son centenares las que han hecho durante este año 2021 un aporte significativo para la vida de las colombianas, demostrando, además, que no hay una sola manera de ser feminista, pues algunas de ellas no se nombran feministas, pero sus prácticas de vida, sus defensas de los derechos humanos con enfoque de género atestiguan de un legítimo feminismo.



1) Francia Márquez Mina: una de las muy pocas precandidatas presidenciales, feminista, reconocida por su trayectoria a favor de los derechos humanos, del medio ambiente y por una larga lucha de resistencia en cuanto a la cuestión afrodescendiente.



2) Ana María Castañeda Gómez: senadora, autora de la ley de paridad en las listas electorales (50 % mujeres, 50 % hombres), una acción afirmativa a favor del crecimiento económico, la paz, la democracia y el desarrollo de los derechos de la mitad de la población que son las mujeres.



3) Elizabeth Castillo Vargas: feminista lesbiana, activista defensora de los derechos LGBTI, también comediante y escritora, cuya lucha le valió ser reconocida hoy en EL TIEMPO como una de sus columnistas habituales.



4) Ana Cristina González Vélez: médica feminista, experta internacional en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Lideró desde el movimiento Causa Justa la demanda a favor de una despenalización total del aborto interpuesta ante la Corte Constitucional en septiembre pasado.



5) Claudia Palacios Giraldo: periodista y columnista de EL TIEMPO. Su enfoque profundamente humanista y de género ha influenciado temas como la eutanasia y el aborto, entre muchos otros, dos temas que siguen marcando el debate actual en Colombia.



6) Laura Guerrero: madre de Nicolás Guerrero, el joven asesinado en medio del paro nacional. Su coraje y su activismo en proyectos artísticos y culturales acompañados por otras madres le valieron un gran reconocimiento social en medio de su duelo.



7) Andrea Echeverry: nuestra ruiseñora feminista, quien acaba de celebrar con amigas, artistas y colectivos de mujeres la exposición 'Ovarios calvarios' (Museo Claustro San Agustín), un acto de sororidad por las victimas de violencias de género.



8) Julieta Lemaitre Ripoll: actualmente Magistrada del Tribunal por la Paz (JEP). Como feminista considera que la inclusión de las mujeres en la justicia transicional es un proyecto liberador que promueve una justicia restaurativa y reparadora que legitima un Estado de derecho carcomido por décadas de guerras y represión.



9) Isabel Zuleta: activista feminista comunitaria, ambientalista popular, defensora y amante de los ríos de Colombia y muy particularmente de las comunidades del cañón del río Cauca.



10) Y los centenares de mujeres colombianas activistas de derechos humanos con enfoque de género que no puedo nombrar. Aprendamos a visibilizarlas, pues sus militancias en el mundo contribuyen al desarrollo económico, social y ético del país. Por cierto, algunas de ellas fueron asesinadas en el transcurso del año.

FLORENCE THOMAS*

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

