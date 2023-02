Hombre (¿hombre?) que viola niñas de 12, 13 o 14 años; hombre (¿hombre?) que con su sus puños y su rabia desfigura el rostro de una mujer, su novia, su pareja; hombre (¿hombre?) padre que viola a su hija; hombre (¿hombre?) que se acuesta con la novia y minutos después la estrangula y le pega hasta la muerte y mientras esta aún tibia la descuartiza o la dobla como un pedazo de carne para meterla en una bolsa de basura que termina en una caneca de la ciudad; hombre (¿hombre?) que valiéndose de su secular poder de macho perverso reduce a las mujeres a objetos útiles, mudos y obedientes; hombre (¿hombre?) que golpea, que amenaza, que grita, que patea, que tortura aun cuando, a veces, ni siquiera sabe muy bien por qué; hombre, en fin, tantas veces hoy tristemente presente en las noticias de los medios. Hombre que, de hecho, son hombres, en un plural inaudito, horrendo y espeluznante.



Y si puse la palabra ‘hombre’ entre paréntesis es porque quizás deberíamos buscar otra manera de nombrar a todos los que cometen crímenes odiosos y dejar el concepto de hombre para los que amamos, los muchos que conocemos y con los cuales hemos compartido; los que entendieron que, aun cuando la masculinidad es un constructo cultural complejo, tan complejo como la femineidad, debe existir una posibilidad para llevar a bien una humanidad compartida para la vida y no para el infierno y la muerte.

Claro, escribo esto y no se me ocurre otra palabra para los que no logran asumir su humanidad y menos su masculinidad dentro de límites posibles. ¿Psicópatas, dementes y desequilibrados? Sí, claro que sí.

Y quizás estas denominaciones tendrían a su favor el hecho de que si bien la justicia debe funcionar y el castigo ser ejemplar, también nos indica que existe una urgencia en relación con la salud mental de este país. Y de esto ya hemos hablado miles de veces. ¿Qué les pasó cuando tenían la edad de jugar fútbol con los amigos? ¿Cómo les atravesó la violencia intrínseca a su región, al país?

Es que uno no nace psicópata, uno no nace con un ADN de psicópata. Uno se vuelve psicópata y probablemente exista un hecho, varios hechos desencadenantes. Porque sé que fueron niños y que les gustaba jugar fútbol con los amigos en el parque de su ciudad, de su municipio, de su vereda. Entonces la pregunta es: ¿cuándo y por qué perdieron esa posibilidad de ser hombres?

Tratemos, entonces, de guardar la palabra ‘hombre’ para los muchos que conocemos, los que nos acompañan o nos han acompañado, para los hijos varones que amamos, para todos estos hombres imposibles que hemos aprendido a amar, para los que, a veces, nos sacan de quicio (y también de juicio), para aquellos con los que hemos aprendido las primeras caricias del amor, para aquellos con los cuales hemos crecido, para los hombres con los que nos hemos separado pero que hacen parte de nuestra biografía, para todos los que, en encuentros breves, nos enseñaron algo, aun cuando sea solo lo insoportables que son, para todos lo que hoy se esfuerzan por entendernos y por entenderse.

Y sí, soy feminista pero en mi vocabulario vital, la palabra ‘hombre’ me ha acompañado siempre. Ahí están: mi padre, mis hermanos, mi exmarido, mis hijos –solo varones–, mis amantes y mis amigos.

Solo quise tratar de reivindicar la palabra ‘hombre’ para que no siga asociada eternamente a tantas violencias que ya las mujeres no estamos dispuestas a aguantar más.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

