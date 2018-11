Nada más abrumador que expurgar una biblioteca. Dejé esta tarea pospuesta durante mucho tiempo. Y, sin embargo, llegó el día en que ni un solo libro cabía más. Los estantes llenos, atrás y adelante; incluso, en el piso, algunas pilas de libros sin orden: en fin, un caos. Tenía que armarme de valor, comprar tapabocas, cajas y comenzar la tarea tantas veces anunciada.

Eliminar libros, cual purga estalinista, es una de las cosas más duras de la vida. Cada libro es un recuerdo, es un pedazo de la memoria que se activa; es finalmente, envejecer.



Comencé con los libros más duros del marxismo, los de mi militancia en la izquierda trotskista: por supuesto, Mi vida, de León Trotsky, que me leí unas dos veces al derecho y al revés porque era más fácil que otros libros que también salieron de mi biblioteca: Tres concepciones de la revolución rusa y otras cosas ininteligibles. Si retiraba a Trotsky, tenía que retirar también a Marx y a Engels y todos sus clásicos: desde La lucha de clases en Francia hasta esa cosa que siempre me dio pereza leer sobre Feuerbach. En cambio, mucho pesar me dio, eso sí, retirar de mis estantes a la señora Harnecker y sus seis cuadernos de educación popular, con la cual toda una generación aprendió mucho.



Ni hablar del dolor que me produjo salir de unos teóricos y teóricas que alumbraron mi camino mamerto: Rosa Luxemburgo y sus obras escogidas; Althusser y los aparatos ideológicos del Estado, y, claro, el joven Mattelard y sus ensayos sobre la comunicación masiva y el marxismo. Por cierto, Armand Mattelart fue mi profesor en la Universidad de París.

Como sabrán mis primeros estudiantes de los años setenta en la Universidad Nacional, utilicé hasta el cansancio los ensayos marxistas sobre los cómics, cuya portada era el Pato Donald y Pluto vestidos de gánsteres capitalistas.



Toda mi biblioteca marxista en cajitas. Era el turno de la psicología. Como saben, hace muchos años me dediqué al feminismo, que me pareció una mejor opción que una disciplina como la psicología, que se construía a espaldas del país. Saqué el Bolívar psicoanalítico, de Mauro Torres, con el que aprendí tanto; los libros clásicos de Piaget, Freud y tantos otros patriarcas también fueron retirados, no sin pesar por mis viejos tiempos y la importancia de los textos fundadores. Encontré libros viejos pero importantes: Simón Brainsky y su Manual de psicología y, por supuesto, tal vez el mejor libro de su género, Psicología y clases sociales, gran obra del maestro Villar Gaviria. Este último fue mi colega durante años, y lo recuerdo con mucha nostalgia.



Tuve momentos de duda. Quién no los tiene cuando debe escoger cuál libro se va. Por ejemplo, entre muchos otros, Luis Carlos Restrepo y su Proyecto para un arca en medio de un diluvio de plomo, que me impactó bastante; El archipiélago del Gulag, de Solzhenitsyn, un libro que empezó a desmoronar nuestra fe en el marxismo soviético y en el totalitarismo; El sistema de los objetos, del asombroso Jean Baudrillard, y una guía histórica de Colombia que encontré en los sesenta: La Colombia moderna, tierra de esperanza, de François Buy. Y, sí, fue de esperanza porque finalmente me quedé en Colombia.



Sé que unos estudiantes –medio historiadores, medio mamertos– recogerán estas cajas que dejaré empacadas. Yo ya no puedo caminar con esos libros. Conservo lo esencial: mi biblioteca feminista, mis colecciones de literatura universal y colombiana, y un espacio muy especial para mujeres escritoras.



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad