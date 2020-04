Escribir, escribir para aguantar

A lo largo de los siglos, muchas mujeres se salvaron del destierro al que habían sido confinadas desde estos roles prescritos que fantasearon los hombres para su bienestar personal, gracias a que tuvieron el valor de buscar un rincón de la casa, una habitación silenciosa, un lápiz, una pluma, una hoja de papel. Y es así como empezaron a descubrir otra vida y a salir lentamente del exilio.

Durante este confinamiento quisiera entonces proponer a las mujeres que escriban, que tomen una libretica, un lápiz, un esfero o que abran la pantalla de un computador y empiecen a escribir un diario, unas notas, unas reflexiones, la reseña de un libro que les gustó mucho o simplemente unas ideas sueltas. Y sé que en estos tiempos del adentro, cada día se parece más al otro y entonces llegamos a pensar que realmente no hay nada importante para contar. Soy consciente también de que en medio de las tantas tareas cotidianas que muchas veces debemos asumir, a la llegada de la noche ya el cansancio apenas nos deja pensar en la jornada que vendrá mañana. Pero sé también que hay otra vida que sigue fluyendo, no este acontecer plano de la actual cotidianeidad, sino esta otra vida más oculta, esta vida que es como una huella digital, tan propia a cada una.



Y no olviden que para muchas de sus abuelas, bisabuelas o lejanas antepasadas fue difícil, arriesgado y peligroso buscar este cuarto silencioso que más tarde se convertiría en la famosa habitación propia de la gran Virginia Woolf. Y me dirán que aquellos eran otros tiempos y que hoy ya parece que todo lo hemos contado, descrito y fijado en esos instantes narrativos de las redes, en las 140 palabras, en esas narraciones fugaces que al final desaparecen tan rápido. Pero para este acto de escritura que hoy les propongo, solo es necesario una extraña voluntad de saber de otra manera, una voluntad que siempre he creído que habita en todas las mujeres del mundo.



Y no, no es necesario tener algo que decir, no es obligatorio saber domar las palabras, solo es necesario encontrar este rincón para empezar a escribir. Solo es necesario apropiarse de estas mágicas 24 letras del alfabeto y con ellas encontrar que es posible empezar a tejer las mallas de esta otra vida que nos habita a todas. Una vida propia.



Desde siempre los hombres no han dejado de hablar, de escribir y de hacer oír sus voces. Sin embargo hoy, y en gran parte gracias al feminismo, sabemos que su mirada ya no es universal. Hay otras voces: las de las mujeres que paulatinamente nos descubren otros mundos, otras maneras de habitarlo y de actuar sobre él.



Y creo que en estos insólitos tiempos que estamos viviendo por culpa de un insólito virus, encontrar maneras de evadir unos minutos o unas horas la realidad puede apaciguar nuestro afán y nuestra ansiedad por volver a la vida de antes. Y lo que propongo hoy es extraviarse un rato, extraviarse para reconectarnos con nosotras mismas. De hecho, es otra clase de meditación, pero esta vez por medio de la escritura.



Y les aseguro que solo con un lápiz y una hoja en blanco puede lograrse. Hoy, por ejemplo, yo dejé la lavada de platos para más tarde y prendí el computador, abrí una página en blanco y me puse a pensar en un tema para esta columna quincenal. Y créanme que solamente el hecho de haber intentado hilvanar estas palabras en un texto de una página me ayudó a reencontrarme por un momento conmigo misma, en ese cuarto propio que todas podemos descubrir.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad