El valor de los matices

"Nos ahogamos entre la gente que piensa tener absolutamente la razón". Traigo esta frase del escritor francés Albert Camus a propósito de este clima de opinión tan difícil que –me temo– se ha instalado en el mundo y que en Colombia se enrarecerá aún más con motivo de las campañas políticas del 2022.



Una de mis lecturas de diciembre fue un breve ensayo del editor Jean Birnbaum llamado El coraje del matiz y publicado en Francia (Ediciones Seuil, 2021), un libro que reflexiona sobre la ferocidad de nuestro debate público y moviliza la idea de que no debemos resignarnos a pedir algunas claves de comprensión y ponderación en la discusión política en relación con el país que queremos hombres y mujeres. Fomentar el odio antes que desarrollar argumentos que enriquecen los debates se ha vuelto el deporte por excelencia de las redes sociales e incluso de algunos medios. En Twitter siempre será más fácil tildar al otro de enemigo antes que considerarlo un contradictor.



Uno de los capítulos más apasionantes de este ensayo habla de la imperante necesidad de adaptar un deseo de comprensión entre nosotros y nosotras, un deseo que nos permita la posibilidad de cambiar de opinión. Y comprender, interrogar, escuchar e insistir en la escucha es un sine qua non de esta ecuación.



El libro ejemplifica la tesis del valor de los matices con algunos casos de intelectuales, escritores o políticos, quienes a lo largo de sus vidas tuvieron el coraje, a partir de una escucha minuciosa y de un real aprendizaje de los matices, de cambiar de opinión y de darles un vuelco a sus vidas.

El autor revisita, entre otros, a escritores como Albert Camus, Roland Barthes y Hanna Arendt, a quien trae a colación por la increíble capacidad que tuvo esta filósofa alemana, exiliada en Estados Unidos, de conversar no con las sectas intelectuales de su época, sino con un grupo de amigos no necesariamente del mismo bando ideológico, que la llevaron a lugares mucho más fértiles, obligándola a matizar y a pulir posturas.



El libro pondera, sobre todo, la capacidad que tuvo Arendt de establecer miradas irónicas de los asuntos más cruciales de su época y matizar el asunto del nazismo no para desconocer su carácter terrorífico, sino para comprenderlo desde una mirada más global que al final la llevaría a desarrollar su famosa tesis sobre la banalidad del mal.



Repensando las tesis de este libro, puedo ver ahora que mi devenir feminista me ha enseñado la paciencia y la escucha ante contradictores nada benévolos o clementes. Y, por supuesto, siempre fue un aprendizaje, pues más de una vez me sentía incapaz de escuchar al otro. Claro, hablo de todos estos viejos patriarcas de finales del siglo XX con los cuales me ha tocado lidiar y que, en general, eran incapaces de escuchar argumentos que yo tenía que validar a veces hasta la desesperación. Por cierto, también yo tuve que aprender a escuchar, a interrogar y a dejar lugar a los matices, única manera, lo sé hoy, de lograr cambios.



Leyendo este texto, no pude evitar recordar esta conversación de tiempos pasados entre un Álvaro Gómez y un Antonio Navarro cuando establecen el mapa de esta Constitución progresista de 1991. Fue una conversación de contrarios que nos enseñó a poner fin a la arrogancia. El coraje de los matices.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

