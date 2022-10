Cuando el amor se acaba

Hablaré de parejas ya establecidas, con una historia de vida común, con un recorrido de algunos o bastantes años, con hijos o no. Hablaré de ese amor que, a lo largo de los años, tuvo que confrontarse demasiado con la cotidianeidad, esa que corroe hasta las historias más sólidas. Porque es para responder a esta problemática amorosa por lo que Catherine Miranda presentó un proyecto de ley que busca facilitar los procedimientos para divorciarse.



No lo conozco en sus detalles, pero lo que entendí es que la sola voluntad de uno de los dos cónyuges será suficiente para que un juez proceda a tramitar el divorcio. No habría ya necesidad de un consenso o de demostrar que se cumpla alguna de las nueve causales establecidas en el ordenamiento jurídico, tristemente bien conocidas y tan a menudo presentes en las parejas colombianas... las múltiples violencias simbólicas o reales, los maltratos, los abusos, etc.

Un paso importante que reconoce que el régimen de las relaciones amorosas se ha transformado en las últimas décadas, debido en gran parte a los cambios de condición y posición sociológica de las mujeres, hecho que podríamos formular de la siguiente manera: para amar hoy es imprescindible encontrarnos desde la autonomía como dos sujetos, heterosexuales u homosexuales, libres en cuanto ser de sí, con una visión secular del mundo que permita al amor transformarse en fuente de posibilidad para la vida y no en eternos estragos para la muerte.

Lo que propone este proyecto de ley, al cual le faltan, creo yo, solo tres debates, es adecuar los mandatos constitucionales de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. Este propone que los jueces tengan que decidir únicamente sobre las consecuencias jurídicas del divorcio como la fijación de cuotas alimentarias, la liquidación de la sociedad conyugal o el cuidado de la crianza de los hijos menores.

Ahora, como lo saben, no soy abogada, pero, con mi enfoque de psicóloga feminista, este proyecto de ley me parece un avance sustancial que busca ante todo hacer menos complejo y, sobre todo, menos doloroso tomar la decisión de romper una relación amorosa. Un avance que reconoce la complejidad de lo que significan la duración en el tiempo y la cotidianeidad de un matrimonio formal o sencillamente de una relación de pareja.

Nos permite ponernos al día y reflexionar sobre ese hecho que nos recuerda que hoy, más que nunca, somos mutantes en el amor, caminantes en el amor, de esos que abren camino al andar.Creo que este proyecto abre camino a nuevas maneras de vivir el amor a dos.

Y, claro, eso significa también una gran responsabilidad para enfrentar las relaciones amorosas, porque si bien la nueva legislación busca simplificar los procedimientos de separación, no por esto tenemos que olvidar el dolor, la depresión, los efectos sobre hijas e hijos (si los hay), los desequilibrios familiares, los desajustes económicos, entre muchos otros aspectos que se ven afectados por una separación. Y, sobre todo, significa no olvidar que el amor será siempre una prueba y el lugar por excelencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad tanto para mujeres como para hombres.

Seguimos siendo prematuros en el amor, porque seguimos esperando que el amor nos resuelva todas nuestras carencias. Y no, el amor no tiene este poder...

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

