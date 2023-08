¿Cuál paridad política?

No, no lo puedo creer: tan solo 16 por ciento de candidatas mujeres para las próximas elecciones de alcaldes del país. Parece un chiste. Y en Bogotá, ninguna mujer entre los candidatos a la alcaldía, ninguna. Y parece no ser un problema para los siete hombres candidatos o, por lo menos, no he escuchado que alguno de ellos esté preocupado por tan insólito hecho.



Además, ninguna candidata para Barranquilla, apenas dos para Medellín, una para Cali, una para Bucaramanga, y no sigo porque todas las ciudades capitales de Colombia parecen comportarse de la misma manera. Una lamentable brecha de género en relación con el porcentaje de mujeres candidatas a las alcaldías de ciudades capitales y gobernaciones del país. En total, entre alcaldías, gobernaciones, diputados y concejales, las mujeres representan menos del 20 por ciento.

Me reafirma algo que no he dejado de repetir: el universo de la política sigue siendo un universo masculino por excelencia. Hace unos pocos años afirmaba que cerrar la brecha a la poca participación de las mujeres en política se había vuelto inaplazable. Me refería a su escasa inclusión en listas electorales y corporaciones públicas y, por consiguiente, a su poca posibilidad de participación activa en política con un pobre 30 por ciento, nuestra ley de cuotas como umbral mínimo. Incluso añadía que en una democracia incluyente deberíamos estar hablando de paridad y no de cuotas.

Una democracia decente con las mujeres colombianas debería estar preocupada por cerrar una deuda histórica que tiene el país con las mujeres. Si seguimos así estaremos ni siquiera en el piso, sino en el sótano de la democracia.

En estas primeras décadas del siglo XXI, el peso de las estructuras patriarcales sigue siendo más fuerte que toda la voluntad, el trabajo y el empeño de las mujeres para que las cosas cambien. Ese lamentable hecho me hace recordar una frase de Michelle Bachelet, expresidenta de ONU mujer, que decía: “La fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres y la sabiduría de las mujeres son el recurso más desaprovechado de la humanidad”. Y sin embargo, en los últimos años las mujeres habían ganado terreno, incluso ganando elecciones importantes: Claudia López, Elsa Noguera, Judith Pinedo, Clara Luz Roldán, entre otras. Interesante el caso del Cesar: las más opcionadas son todas mujeres.

Otro debate presente en las redes sociales en estos días es la terna de mujeres fiscales propuesta por el presidente Petro. Tres mujeres, por cierto, brillantes. Una terna que generó preguntas, pues no faltaron los hombres que dijeran que dicha terna era discriminatoria, pues no los incluía. Ahí sí, ellos patalean ante una posible ausencia de un hombre en la terna.

Pues sí, señores, para que ustedes se den cuenta de lo que las mujeres hemos aguantado durante siglos ante la eterna ausencia en las contiendas políticas; y no olviden tampoco que uno de los indicadores de democracia más relevantes hoy día para un país es el lugar que se les otorga a las mujeres que lo habitan.

Y ante estos eternos debates, me pregunto por qué ha sido tan difícil reconocer que es tiempo de proponer una política feminista que recuerde que las mujeres y todas las diversidades sexuales deberían poder ser representadas en las contiendas políticas.

No podemos seguir en un mundo habitado, pensado e imaginado casi exclusivamente por los eternos patriarcas de la política tradicional.

FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

