Conversar en las terrazas de los cafés

Una ola de libertad recorre Francia. La euforia del afuera es uno de los sentimientos más profundos cuando se vive en un país con estaciones. Fueron largos meses de confinamientos invernales, de toques de queda y restricciones de movilidad por la pandemia. Hoy, las ciudades se despiertan y por fin se abren los cafés, esos espacios tan importantes en la vida cotidiana.

Para un francés, una francesa, sentarse en una mesita de un café a tomar un expreso o una copa de vino es una institución de la República Francesa, y a veces es un poco insólito ver cómo se arman estas terrazas con el mínimo rayito de sol de una primavera aún tímida. Y pese a que hace un frío casi bogotano, ahí están, con una simple bufanda en el pálido sol.



No olvidemos que la mitad de los textos fundantes del siglo XX se escribieron en los cafés y, cuando el clima lo permitía, en las terrazas al aire libre. El más conocido, el Café de Flore, fue testigo de muchas discusiones, debates y notas escritas sobre los manteles de papel de las mesas.



Una gran parte del libro La náusea, de Sartre, fue escrita en los cafés del barrio latino; allí también surgió la idea de escribir sobre la condición femenina de Simone de Beauvoir. Todos los intelectuales de Mayo del 68 terminaban en las terrazas sus largos debates sobre el presente y futuro de una democracia envejecida como era la de los sesenta del general De Gaulle. Discutir, dialogar y disentir es un arte francés que se debe en gran parte a los cafés y sus terrazas. Y la política es, en general, la reina de la conversación.



De hecho, cuando llegué a Colombia me hicieron mucha falta los cafés y sus terrazas al aire libre; casi no existían, por lo menos donde las mujeres podían encontrarse. Y menos para hablar de política. Claro, me cuentan mis viejos amigos que existían cafés políticos donde se reunían poetas e intelectuales de izquierda, en los años 60, 70 y 80, y donde se escribió también parte de la historia de Colombia.



Por citar solo algunos, estaba el San Moritz (en la calle 17); también, el viejo Cisne, el Automático, la Romana por la tarde y la cafetería de la Alianza Colombo Francesa, después de las cinco. Pero, en general, todos estos cafés eran muy masculinos, y sin duda fue mi generación la que inició los encuentros de mujeres en los cafés del afuera. Hoy, los y las más jóvenes han conquistado un nuevo espacio de debate, un nuevo escenario de conversación. Hoy el lugar es el andén y la calle.



En los espacios públicos, en las plazas, en los monumentos, se ha iniciado una conversación potente e inédita. Los andenes de Colombia representan hoy los cafés de mi memoria nostálgica de una Francia en primavera. Y ahora, en las calles de nuestras ciudades es posible sentir la incansable y tenaz energía de los y las jóvenes luego de años de exclusión de las discusiones nacionales.



Siempre me han impactado los ‘pactos de caballeros’ de este país, donde de política solo podían hablar los eternos políticos, casi todos hombres. Si hubiéramos escuchado más a las mujeres y las jóvenes, tal vez no estaríamos en este momento. Es hora de inaugurar esta conversación de las calles y en las calles. Es hora de escuchar esas otras voces. Para quienes decían que los jóvenes estaban encerrados en sus redes sociales, hoy nos han demostrado que también han podido conquistar otros espacios, los espacios de la ciudad.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad