Un día para recordar las mil violencias

Hoy es miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra las Violencias de Género. Un fatídico 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, el dictador Rafael Trujillo mandó asesinar y torturar a Patria, Minerva y María Teresa por su militancia política en su contra. Este execrable hecho nos permite hoy reflexionar sobre las múltiples violencias y sus eternas repeticiones. Volver y volver a narrarlas es nombrar lo innombrable. Es también, como lo decía Mercedes Hernández, feminista guatemalteca, sacar las palabras del sepulcro y hacer de ellas una denuncia viva.

Y las nombraré para que no sigan siendo letra muerta o casi muerta, porque no voy a negar que existen muchas más voces hoy día para combatirlas. Nuevos feminismos, más interlocutoras que, con las redes sociales y las nuevas maneras de romper la muralla cementada del patriarcado, permiten algo más de escucha y tímidas soluciones para una posible cura.



Una de las más nombradas es la violencia física y psicológica, que, no lo olvidemos, suele terminar en feminicidio, que en estos tiempos de pandemia se han duplicado porque ha obligado a muchas mujeres a compartir el infernal adentro con el posible victimario.



Seguiré con unas violencias pocas veces nombradas: las violencias simbólicas que se traducen en una eterna subrepresentación de las mujeres en múltiples escenas, tanto públicas como privadas. Estas violencias que se empeñan en no nombrarnos, que critican el lenguaje incluyente bajo pretexto de que esto afea nuestro bello idioma castellano. Y cómo no nombrar la violencia política. Si habitamos el mundo de otra manera que los hombres y actuamos sobre él de otra manera, la paridad política debería ser reconocida sin discusión.



Y les recuerdo que somos 20 por ciento de mujeres en el Congreso, unas 12 por ciento de alcaldesas y muy pocas gobernadoras. Un escándalo más que pertinente hoy día, en medio de los últimos intentos infructuosos de un proyecto de reforma política.



Nombraré ahora las violencias domesticas que se traducen en ese incesante y repetitivo trabajo no remunerado efectuado por las mujeres, trabajo que sustenta la economía formal y ha sido tan poco reconocido. No nos olvidemos de que son las mujeres que limpian el mundo. Obviamente, debemos resaltar las múltiples violencias sexuales, algo más reconocidas hoy en gran parte gracias al #MeeToo. Esta pequeña y extraña fórmula que develó las innombrables afectaciones a nuestra integridad y permitió liberar la palabra de miles de mujeres.



Finalmente nombraré el lento reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que se refieren a nuestra autonomía y libertad para decidir sobre nuestro cuerpo, derechos reconocidos desde los años 90 como derechos humanos. Unos derechos tan específicos de las mujeres, porque es más que evidente que si fueran los hombres que den la vida, nunca hubiera sido controvertido su derecho a decidir.



En relación con este propósito, no quiero dejar pasar los peregrinos argumentos sustentados por el embajador en la OEA, Alejandro Ordóñez, a propósito del aborto. Qué vergüenza con los diplomáticos internacionales y los organismos multilaterales tener un embajador con un nivel tan precario e insostenible: no dudó en comparar ese derecho a decidir sobre nuestro cuerpo con la solución final hitleriana. Sin comentarios.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad