Cuando las amigas se van

Tengo 78 años e inexorablemente estoy en un momento de mi vida en el que empiezan a irse los amigos, las amigas. Este momento inicia alrededor de la segunda mitad del sexto piso, cuando aún la vida nos sonríe, tenemos energía y nos proyectamos a un futuro aún posible.

Los primeros que se van nos sorprenden. Aquellos que por una mala suerte nos dejan. En realidad, se van muy temprano sin tener el derecho a ser sabios en sus retiros, a gozar del tiempo y, en el mejor de los casos, de ese estatus de feliz pensionado.



Tres de mis grandes amigos, todos psicólogos, docentes de la Universidad Nacional, habrían tenido unas décadas muy luminosas leyendo el presente, contándonos los mismos cuentos una vez más, pero siempre de manera original y preparando paellas deliciosas, herencia de sus antiguas mujeres de las que se separaron. La muerte siempre es arbitraria, pero para amigos o amigas que se van demasiado temprano es muy injusta.



Después, claro, pasa el tiempo, pasan los años y nos encontramos en los corredores de nuestra entidad prestadora de salud y, en la fila, nos cuentan que ese profesor recién ha fallecido.



Entonces intentamos acordarnos de él, simulando haberlo cruzado en un pasillo, ah sí, yo no era muy amiga, reiteramos. En el fondo intentamos pensar que tal vez era más viejo que nosotros, y que aún estamos lejos de que nos llegue el turno. No obstante, llega el séptimo piso. Las conversaciones se vuelven algo repetitivas. ¡Nos saludamos y ya en la conversación casual llega casi siempre esta frasecita que no nos abandonará: “¡Y hoy dónde te duele!”.



Nuestro cuerpo se ha instalado sin pudor en el centro de las conversaciones: “Y dime, dónde compraste esta marihuana medicinal; me contaron que para los dolores articulares era muy eficaz; y, además, si no sirve de nada para los dolores corporales, me la fumaré”.



Y sí, gran parte de nuestras conversaciones con los amigos, con las amigas, se refieren a nuestros descubrimientos paliativos o al hallazgo de un médico, más generalmente una médica, que por fin habla con uno y no se queda mudo ante la pantalla de su computador. Y de cualquier manera tenemos que reconocer que las noticias sobre los fallecimientos de conocidos, de amigas, son cada vez más frecuentes.



De repente se imponen la densidad y la riqueza del ayer y lo frágil y precario del mañana. Debe ser esto la vejez: mucho pasado, es decir, mucha juventud acumulada. En cuanto al mañana, ya ni siquiera precario, sino ineludible y de alguna manera sigiloso.



Ayer me contaron que la mona María Emilia murió en sus montañas de La Calera. Fue por muchos años la compañera de mi querido amigo Joe Broderick y la madre de sus hijos. Entonces me acordé de los miles de relatos cariñosos que tenía Joe sobre ella, todos muy jocosos, pues la mona fue una gran contadora de cuentos, aun cuando Joe los remataba con maestría. Y pensé que el camino ya está señalado para mí. Sin nunca olvidar, con agradecimiento, a esas personas que nos hicieron más bonita la vida.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad