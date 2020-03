Héctor Abad

Hace unos 20 años hice mi primera declaración pública de amor a Miguel Bosé. Hoy, Héctor, después de leer las 610 páginas de tu diario, te quiero contar que he dejado atrás ese lejano amor para decirte que hoy me he enamorado de ti. Y, sí, qué le hacemos, el amor es así: imprevisible, hechicero, y me enamoré de tu insoluble angustia existencial, de tu pesimismo alegre, de tu coraje para calificar esta tierra tuya, tan fértil para el dolor y la derrota.

Me enamoré de tu valor para desnudarte sin pudor y con una agudeza a toda prueba. Y me enamoré de ti porque no puedo enamorarme sino de hombres que dudan, hombres vulnerables, todos estos hombres del ‘quizás’, una de mis palabras favoritas; una palabra que me extrañó no encontrar entre tus diez más bellas palabras (p. 410), cuando estos 20 años de tu vida se resumen con este proverbio tan bello del ‘quizás’. Con las mujeres que has amado fue un ‘quizás’, tu escritura era otro ‘quizás’, tu vida durante estos años en esta tierra que lograste odiar con razón –el asesinato de tu padre se adhiere irremediablemente a tu piel– fue un ‘quizás’. Lo único sólido en tu vida fue tu amor incondicional a tus hijos. Ser padre, para ti, no admitía ningún ‘quizás’. Con tus hijos, la vida se volvía certera.



Pero este diario tuyo es una oda a los hombres vulnerables, aquellos que rompen con los roles de género y se permiten dejar habitar por la fragilidad de la vida; estos que saben dudar, como tú, que ni siquiera lograbas creer en tu capacidad de escribir o de amar. “No soy nada”, dices tú: un escritor que no escribe, un amante que no es capaz de amar, un tipo derrotado. Pues son estos hombres que no afirman nada, que ya no son los amos del saber y aceptan que hay cosas que no pueden explicar, estos que miran a las mujeres a sabiendas de que nunca las entenderán, los que me seducen irremediablemente. Deducirás así que en el amor no me ha ido muy bien. Y, por supuesto, he amado a muchas mujeres porque casi todas dudan. Digo casi todas, menos aquellas que juegan a ser hombres. Y aún hay muchas.



Y, sí, Héctor, estás condenado (bueno, hablo del Héctor de hace 20 años) a estos amores difíciles, tan difíciles que solo vuelves a existir y a escribir cuando el adiós a una mujer es ya casi inevitable. No obstante, tu diario nos deja también entender tu insaciable relación con la lectura, con la literatura, con la amistad y con tus hijos; una relación que te salvó y que anunciaba probablemente el hombre que eres hoy. Digo “probablemente” porque no sé si la duda te sigue habitando. Creo que sí. Y quisiera dejar claro también a los y las que me leerán que mi amor por este hombre no es un amor ciego. He debatido a veces con Héctor, pues evidentemente le quedan algunas huellas de patriarca paisa. Nadie, ni siquiera él, es perfecto. Pero quizás esto lo hace aún más amoroso para mí.



Y, para terminar, te quiero regalar algo que quizás te ayude con las mujeres. Héctor, las mujeres tenemos un secreto que los hombres nunca podrán descubrir. Un secreto que nos protege, un secreto que solo entre nosotras se deja nombrar. Es probablemente el precio que ustedes los hombres tienen que pagar por habernos negado el alma, la palabra y el saber durante tanto tiempo. Es hora de que acepten que acercándose a nosotras encontrarán siempre algo insondable e incomprensible. Y creo que así, solo así, aceptando ese nombre secreto, seremos capaces de construir nuevos pactos amorosos entre hombres y mujeres. Quizás.



Nota: tristeza y decepción ante una Corte que ni siquiera falló: se inhibió ¿Hasta cuándo las mujeres seguirán siendo súbditas de una cultura tan machista?



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad