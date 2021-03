Olas y tsunamis del 8M

Bien por las mujeres de Colombia en sus varios recorridos el 8 de marzo, dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia... Creo que hoy nadie debería dudar de los reclamos de las mujeres, de su creatividad para decir, para gritar, para cantar y para actuar lo que sus bisabuelas no pudieron expresar, o expresaron de otra manera durante siglos. Y me alegro de que todas estas nietas mías sigan abriendo caminos, a su manera claro está, pero sin dudarlo un solo instante. Y, sí, son olas, y más que olas son verdaderas mareas las que invadieron las calles de muchas ciudades de Latinoamérica, sin temor y con el solo deseo de ser escuchadas, de reivindicar derechos y de convocar el desafío para denunciar los prejuicios sexistas y la desigualdad aún reinante en el mundo entero. Todas reivindicamos un mundo incluyente que se traduzca en una real democracia.



En Bogotá se planteó la pintura de un mural, una ‘velatón’, una marcha desde el parque Nacional encabezada por mujeres en condición de discapacidad y un concierto en la plaza de Bolívar y diversas actividades en las localidades. No obstante, llama la atención que los medios hayan puesto el énfasis sobre algunas de las acciones calificadas de violentas, desdibujando las luchas de las feministas predominantemente pacíficas. Hechos que nos invitan a una comprehensión de la complejidad de todas las formas de sentir, pensar y actuar de las viejas, actuales y futuras expresiones de los feminismos. Por cierto, habrá que comprender estas actuaciones sin juzgar ni descalificar, pero sin complicidad.



Los feminismos deben seguir en la búsqueda de alternativas a las violencias, creando la posibilidad de expresar sus legítimos rechazos a las múltiples violencias diarias en contra de las mujeres. Y lo estamos haciendo desde novedosas alternativas, jurídicas, terapéuticas, artísticas, lúdicas, que logren traducir en otras palabras nuestros firmes rechazos que seguiremos expresando en el seno del movimiento de mujeres y que se expresan en esta actual gigantesca ola del feminismo contemporáneo.



El feminismo está viviendo una nueva etapa de alta visibilidad y aceptación que se sostiene también con los efectos del MeToo o Ni Una Más, verdaderos tsunamis que lograron abrir compuertas a las luchas por los derechos sexuales y reproductivos con su empeño para despenalizar totalmente el aborto, sin olvidar esos relativamente nuevos capítulos de la economía del cuidado y de la interseccionalidad que permite un relato de la historia del feminismo más incluyente en el cual se entrelazan las opresiones de sexo, genero, etnia, raza, clase y edad.



Sí, no hay duda, hoy nadie puede negar los impactos políticos que los feminismos están generando en gran parte del mundo, impactos que cuestionan profundamente una política tradicional que nunca tomó verdaderamente en serio las reivindicaciones de las mujeres.



Hoy, la marea sube; hoy, y gracias a nuevas tecnologías de la comunicación, nadie logrará callarnos; hoy, estos ecos irrumpieron en el patio de atrás, en la alcoba conyugal, en el trabajo doméstico, en nuevas concepciones relativas a la maternidad, al amor, al poder y, en fin, a nuestras maneras de habitar el mundo y de interpretarlo. Hoy, estos nuevos feminismos y sus maneras de visibilizarse me vuelven a dar confianza en otros mundos posibles.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad