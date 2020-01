¡Bravo, ‘les filles’!

En esta primera semana de un nuevo año quise rendir un homenaje a las mujeres del planeta, de todo el planeta, quienes, a pesar de condiciones y contextos aun difíciles, no se rindieron. Por el contrario, hicieron parte de los movimientos sociales de indignadas e indignados que invadieron las calles. Y lo hicieron cada vez con más decisión y con la convicción de que ahora nadie nos podrá devolver a casa para asumir viejos roles de género trasnochados. Claro, si bien las mujeres bajaron a las calles en muchos países, pienso particularmente en las mujeres chilenas, que fueron un verdadero ejemplo para el mundo con su bello e impecable performance que nos estremeció a todas, y quisiera creer que a muchos también. Sí, El violador eres tú ya no nos da miedo decirlo, gritarlo, cantarlo, bailarlo. De pronto, el siglo XXI se está volviendo femenino para no desaparecer, para no desvanecerse en manos de los hombres, que fueron los grandes ingenieros de una dilapidación que casi nos aniquila.

Sé que ustedes me dirán que las cifras de feminicidios, de violencias intrafamiliares, de niñas de cinco años, o menos de cinco, violadas diariamente, y esto en todos los países del planeta, no son muy alentadoras, y tienen razón. No estoy diciendo que lo logramos. Estoy solo animando y felicitando a las mujeres que hoy son capaces de decirle al mundo que ya quieren vivir el placer de ser mujer, de pensar libremente y de decidir sobre sus cuerpos, estos cuerpos que hubieran debido ser, desde Eva o Lillith, el primer lugar para la caricia, el primer territorio para la paz. Mujeres que hoy son capaces de desafiar y retar este mundo hecho de amos y dueños de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, amos del saber, de todos los saberes.

Ya no les creemos como antes, porque estamos construyendo paulatinamente nuestra manera de contar la historia. Sí, estamos construyendo un mundo complejo, diverso, y nuestras voces antes inaudibles pero sobre todo silenciadas ya tienen algún eco, y entonces es momento para reconocer que el feminismo, los feminismos se están instalando en múltiples lugares de la vida, en la alcoba, en el patio de atrás, en las plazas públicas y en las nuevas formas de convivencia, solidaridad y sororidad entre las mujeres. Hablar de ética del cuidado o de economía del cuidado era impensable hace unas décadas. Y es que la causa de las mujeres se está volviendo una causa de la humanidad, una causa universal. La equidad de género se está volviendo también, poco a poco, un bien universal. No veo hoy cómo se podría argumentar lo contrario.



Difícil situación para los y las que tildan nuestros enfoques, nuestras miradas, nuestras aperturas a las diversidades y a un mundo sujeto a variaciones culturales de “ideología de género”. De hecho, están más silenciosos, como si estuvieran acosados por un cierto agotamiento argumental. Por supuesto, sabemos que nos pueden sorprender aún, pues no se borran en una década posturas conservadoras que defienden un orden natural como verdad absoluta. Deconstruir toma tiempo, pero las mujeres han aprendido a lo largo de siglos a salir de las cárceles impuestas por una hegemonía masculina profundamente misógina. Sí, hoy sabemos hacerlo. En gran parte gracias a ustedes, gracias a nosotras, hoy inauguramos una mujer alcaldesa y diversa en Bogotá. ¡Bravo, les filles!



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad