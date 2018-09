Ordóñez en Washington

Contra la mayoría de los columnistas y de las redes sociales, discrepo radicalmente de la idea que circula sobre el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Para mí, si bien no es la mejor noticia del año, es una buena noticia. Seguramente creen que es porque se aleja del territorio nacional y porque lo veremos mucho menos en los ágapes y reuniones políticas nacionales y que, en nuestra visita a Bucaramanga, no tendremos que saludarlo.

Pues, para nada, se equivocan. Al señor Ordóñez, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, le deseo lo mejor en su carrera diplomática. Y creo que ya entendí por qué el Gobierno Nacional lo manda a tan bella ciudad. Pues nada más y nada menos que a ilustrarlo sobre algunos aspectos de los Estados Unidos y, además, ojalá, a introducirlo a la modernidad.



Por ejemplo, Alejandro Ordóñez, en su paseo de domingo, tendrá que visitar el célebre Museo Memorial del Holocausto, que fue creado para promover los derechos humanos y recordar las víctimas del Holocausto nazi.



En el museo se encuentran las oficinas de un comité de conciencia que, por mandato presidencial, se involucra en la investigación de derechos humanos en todas las regiones del mundo. Creo que será muy provechoso para el Dr. Ordóñez.



Otro paseo que le recomendaría, en sus horas de ocio, ir al Memorial de Lincoln, verdadero emblema de la ciudad y del país por aquello de la abolición de la esclavitud. En ese Memorial podrá acceder al monumento de la emancipación, también conocido como Monumento a la Libertad. Lo que podrá observar es un hombre de rodillas que representa el último hombre detenido bajo la ley de esclavos fugitivos.

Obviamente, tendrá que visitar la Biblioteca del Congreso, la más importante biblioteca del hemisferio occidental, con 24 millones de volúmenes. Sin embargo, me atrevo a pedirle muy encarecidamente que, por favor, no vaya a quemar los libros que atenten contra sus ideas. Eso no le queda bien a ningún diplomático y sería muy vergonzoso para nuestra nación.



Sobra decir que en la capital de los Estados Unidos encontrará los mejores museos de arte del imperio. Le recomiendo muy particularmente la Galería Nacional del Arte. Uno de los famosos cuadros que podrá admirar ahí es el Festín de los dioses, de Bellini Titian, pintado en 1514. Ahí podrá observar los dioses del Olimpo dándose un festín, alegres y borrachos, que tratan de seducir a las ninfas junto con un bellísimo dios Baco muy joven. Una obra que contribuirá, espero, a dessatanizar su idea de la religión culposa y moralista.



Por último, la capital de los Estados Unidos tiene una de las comunidades gais más importantes y numerosas del mundo. No cabe duda de que esto abrirá sus fronteras morales y lo convertirá en un ser de luz tolerante y progresista. Colombia recibirá entonces un hombre nuevo…



Y de repente me puse a imaginar a Vivian Morales en París, como embajadora de Colombia en Francia. Esperamos que esta tierra de la Ilustración, de la tolerancia y de los derechos, esta tierra en la cual desde hace 43 años el aborto está legalizado sobre simple demanda de una mujer y donde parejas gais pasean en las calles tomados de la manos y se abrazan públicamente, sea capaz también de devolvernos una mujer nueva.



FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad