Aborto: un país que ha cambiado

Hace muchos años no percibía un contexto tan favorable para esta discusión. En pocos días pudimos leer varias columnas, cartas de lectores y mensajes en Twitter y Facebook a favor de despenalizar totalmente el aborto. Ustedes saben que soy una vieja militante de la legalización del aborto (casi desde los años 70), y creo que ha llegado el momento de asistir hoy a la despenalización total y de sacar el aborto del Código Penal, como lo están haciendo varios países hoy día.

Sin embargo, quizás valga la pena para muchos y muchas de ustedes aclarar la diferencia entre legalizar y despenalizar porque, de hecho, son más que matices cuando se refieren a los derechos de las mujeres. Entonces trataré de aclarar los dos conceptos, y espero que me perdonen los y las juristas si es algo escueto por aquello de las limitaciones de las columnas de opinión.



Legalizar el aborto significa que se puede realizar en el contexto de un sistema legal que lo permite. Esto supone que el Estado debe crear las reglas de juego para que en la práctica se pueda garantizar como derecho, incluyendo –por ejemplo– la prestación del servicio en el sistema de salud, como hoy en día sucede en el país.



En Colombia, el aborto es legal solo en casos de las tres causales ya conocidas. A su vez, el aborto sigue siendo un delito cuando se practica ‘por fuera’ de esas tres causales, y por eso se habla de despenalización parcial, como en Francia desde 1975, puesto que solo se puede realizar en el primer trimestre y sobre simple demanda de una mujer. Una vez cumplido este plazo, se aplican las mismas tres causales que las colombianas. Hoy, la mayoría de los países han legislado sobre la interrupción voluntaria del embarazo: unos durante el primer trimestre, otros hasta el segundo, etc.



Ahora, despenalizar va más allá, puesto que es dejar de concebirlo como un delito (Código Penal). Con la despenalización ya no hay cárcel, sino derecho. Se vuelve un asunto de salud pública como cualquier otro evento de salud. La interrupción voluntaria del embarazo se vuelve un derecho absoluto. Y, de hecho, cuando una ley no cumple, o cumple mal su función, hay que derogarla. Después de 14 años del fallo de la Corte Constitucional, hemos podido constatar que el sistema de causales es eminentemente insuficiente para garantizar un derecho pleno para las mujeres.

Además, nos remite a un derecho que, al mismo tiempo, sigue siendo un delito. Mejor dicho, es un absurdo.



Es tiempo, entonces, de despenalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo como una causa justa y reparadora para las mujeres.



Lo reconozco, el tema sigue siendo sensible, y lo sabemos. Pero sensible no significa imposible. Nos impone tareas, nos demanda seguir trabajando sobre los estigmas culturales que continúan, en algunos casos, fuertemente anclados en la cultura patriarcal. El cuerpo de las mujeres ha sido secularmente un territorio por excelencia de control, abusos y un botín de guerra durante estos 50 años de conflicto armado.



Es tiempo de abrir el debate o, más exactamente, reabrir el debate, como está ocurriendo en estos días en Colombia. Es tiempo de repetir sin cansancio que, incluso con la despenalización total, ninguna mujer está o estará obligada a abortar. ¡Ninguna mujer! Tampoco puede ser obligada a ser madre si no lo desea. Es tiempo de desculpabilizar las conciencias de las mujeres y de la sociedad.



Ni a abortos forzados ni maternidades obligadas y no deseadas.



Florence Thomas

Coordinadora del grupo

Mujer y Sociedad