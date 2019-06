La vitrina comercial electrónica es una plataforma ideal para que los exportadores colombianos puedan profundizar su presencia en los mercados en los que ya tienen operaciones o incluso para llegar a nuevos destinos. El ‘e-commerce’ más que una tendencia es hoy una necesidad para los que buscan mayores ventas en la próxima década.

Son varias las ventajas que brinda este canal de comercialización, entre ellas la reducción de costos, un mayor alcance de público, evitar desplazamientos y permitir disponibilidad 24/7. Son ventajas para todos los empresarios, tanto para los exportadores como para los que venden local. Sobre todo, ofrece proyección de mercado, pues entre 2019 y 2021 se espera que la facturación global pase de US$ 3 billones a US$ 5 billones, de acuerdo con Statista, lo cual genera un espacio de participación para que los empresarios colombianos puedan ofrecer sus productos o servicios al mundo.



Por eso en los ejes estratégicos de ProColombia avanzamos en la promoción de las exportaciones no minero-energéticas del país, con especial énfasis en el comercio electrónico y en las empresas medianas. El ‘e-commerce’ es prioritario para todas las cadenas de exportación priorizadas y permitirá exportar más agroalimentos, como frutas y cacao; industrias 4.0, como videojuegos y ‘software’; metal mecánica, como materiales de construcción; químicos, como cosméticos, y sistema moda, como confecciones y calzado.

El ‘e-commerce’ es prioritario para todas las cadenas de exportación priorizadas y permitirá exportar más agroalimentos, como frutas y cacao FACEBOOK

TWITTER

Recientemente lanzamos el programa ‘Colombia a un clic’, con el cual buscamos que más de 50 empresas ingresen a plataformas de comercio electrónico y comiencen un proceso real de venta ‘online’ con resultados. Se hizo una alianza con Amazon y esperamos sumar a futuro más plataformas digitales. El programa incluye sesiones de formación, consultoría en cierre de brechas, apoyo para ser vendedor en la plataforma, diseño de la estrategia digital para generar tráfico y seguimiento a los negocios. Es parte del plan de trabajo no solo con Amazon, sino también con Dafiti, Linio y Mercado Libre para facilitar el ingreso de las empresas a diferentes plataformas digitales. Y ya hemos tenido varias reuniones con Alibaba.



El futuro es promisorio. La noticia de que el primer centro para la cuarta revolución en Latinoamérica del WEF haya quedado en Colombia es muy importante porque significa que podemos avanzar mucho más en temas como inteligencia artificial, de Internet de las cosas y tecnologías de seguridad encriptada como es el ‘blockchain’.



Hay que seguir aprovechando de la mejor manera la tecnología y sus beneficios. Somos conscientes de eso en ProColombia. Iniciamos otros proyectos, por ejemplo, Design Room Colombia, el cual emplea la realidad aumentada, a través de recorridos 360 (VR), para dar a conocer la oferta de sistema moda, metal mecánica y químicos y ciencias de la vida. Y Export Access, en alianza con el BID, una herramienta gratuita ‘online’ para los empresarios que busca resolver las dudas sobre requisitos sanitarios, requisitos fitosanitarios, etiquetado y empaque, certificaciones, entre otros.



Además, iniciamos una alianza con Proimágenes para tener una plataforma digital en la que los grandes productores de cine y televisión del mundo puedan recorrer el país de forma virtual para que conozcan su potencial, como locación de grandes producciones y proveedor de servicios conexos a la industria cultural y creativa. La estamos construyendo y estamos seguros de que no solo va a impulsar la industria audiovisual sino todos los ejes, incluido el turismo y la inversión extranjera.



La construcción de un país con equidad, el gran legado y objetivo del presidente Duque, pasa por la internacionalización con más empresas que apuesten por la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que lleven talento y creatividad de las regiones al mundo y que contribuyan a tener más desarrollo y empleos de calidad en todo el país. Y, sobre todo, que estén al tanto de nuevas formas de llegar a sus clientes, como el comercio electrónico, un bus que ya arrancó y en el que tenemos que montarnos todos.



*Presidenta de ProColombia@FlaviaSantoroT