Hoy más que nunca: orgullosos de nuestra bandera

El 20 de julio es la fecha en la que se conmemora la gesta libertadora, el día en el que como nación nos levantamos ante el yugo español y cuando sellamos nuestra libertad con la firma de la independencia.



Este hecho histórico a pesar de haber ocurrido hace más de 200 años, y el cual celebramos anualmente, es una oportunidad para resaltar nuestro patriotismo, nuestros valores y el orgullo de ser colombianos.

La fiesta patria no es una festividad cualquiera, es una fecha que se debe traducir en un compromiso genuino por ser cada vez mejores, para unirnos como país y juntos superar las adversidades, como lo hicieron en su momento nuestros próceres.



Este año viviremos un 20 de julio diferente, desde nuestras casas, cuidándonos. No obstante, a pesar de la distancia y en las circunstancias actuales, cobra mayor relevancia la verdadera esencia de este día: el orgullo por nuestra bandera, la unidad para superar los desafíos y los valores que nos representan como nación.



Siempre he creído que la grandeza de un país no solo se mide por indicadores, sino por su capacidad de resiliencia, optimismo y por ver oportunidades en medio de los momentos difíciles, cualidades con las que cuenta Colombia.



Es por esto que desde ProColombia y nuestra Marca País queremos promover el mensaje #OrgullososDeNuestraBandera. Buscamos resaltar en esta fecha una bandera que se resignifica en medio de la coyuntura, que exalta los valores que la hicieron única hace más de 200 años y que se repiten en los actos diarios de millones de colombianos, donde se hace visible lo nuestro y lo que nos caracteriza como país luchador, pujante y resiliente.



Hoy, más que nunca, estamos llamados a una gran misión: seguir trabajando para superar este momento y recuperar la senda de crecimiento por la que veníamos.



Queremos también extender un reconocimiento a todos los que han demostrado con solidaridad y responsabilidad su compromiso con nuestro amado país.



Los invito a que alcemos nuestra voz y celebremos un año más de nuestra independencia de Colombia, el territorio que nos ha brindado infinidad de oportunidades.



FLAVIA SANTORO

Presidenta de ProColombia