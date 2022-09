Una efeméride para recordar

Este 22 de septiembre la Universidad Nacional de Colombia celebró 155 años de haber sido fundada. Fue uno de los grandes aportes y la mejor herencia que nos dejaron los fundadores de nuestra nacionalidad, comenzando con Francisco de Paula Santander, que abrió, a cargo del Estado, las puertas de la educación superior a los individuos de las distintas clases sociales, es decir, democratizándola. Más tarde, en 1867, e inspirado por el ideario santanderista, el parlamentario José María Samper redactó el proyecto de ley que creó la Universidad Nacional (UN) y que fue sancionado por el presidente, médico y general Santos Acosta. Otros dos patricios, también liberales, Ezequiel Rojas y Manuel Ancízar, fueron sus primeros rectores. El año lectivo se inició con 335 estudiantes y 46 profesores. El presupuesto asignado fue de $ 30.092.



Desde entonces la UN ha venido cumpliendo su misión, esmerándose por modelar los mejores profesionales y poniéndolos al servicio del país. Hoy cuenta con 60.000 estudiantes, aproximadamente. En 2021 se graduaron 5.686 de pregrado y 3.719 de posgrado. Dispone de 618 grupos de investigación y de 1.192 investigadores, 973 con doctorado. El presupuesto asignado para el año 2022 fue de un poco más de $ 2 billones, correspondiendo el 60 % a aportes de la nación y el 40 % restante a recursos propios. No obstante, es un presupuesto deficitario, que atenta contra el correcto funcionamiento de la institución, lo cual ha sido una constante desde sus primeros tiempos.

En la actualidad se caracteriza por estar inmersa en la realidad nacional y el contexto global, es decir, por su universalidad; es líder en tecnología, innovación y ciencia, lo que la hace de verdad científica. Recientemente la Nasa distinguió a estudiantes de ingeniería por sus iniciativas innovadoras.

En 2021 fue catalogada como la primera institución de educación superior en materia ambiental, social y de gobierno por el ranking de Merco ESG. La rectora de la UN es uno de los 10 miembros que conforman el Consejo Científico Nacional creado por el Gobierno en junio último como ente asesor en los principales temas de ciencia, tecnología e innovación. El Premio Gestión en Salud 2021 de la Secretaría Distrital de Salud le fue otorgado a la UN por los aportes técnico-científicos en el manejo de la pandemia covid-19.

Tengo el honor de ser miembro del Consejo Superior de la institución, lo cual me compromete con su transcurrir. Siempre he salido en su defensa cuando se ha pretendido atentar contra sus intereses. Quien quiera comprobarlo podrá consultar el libro Reflexiones sobre la Universidad Nacional de Colombia, que me fuera publicado en el 2017 con ocasión del sesquicentenario de su fundación.

En múltiples ocasiones he clamado por que se repare la afrenta de que fue objeto el 8 de octubre de 1976, cuando, en la plaza central del campus, un grupo de vándalos derribó y decapitó la estatua del Fundador de la Educación Pública, Francisco de Paula Santander, acto que en su momento el Consejo Directivo de la institución calificó de “salvaje cobardía”. Frente a semejante ignominia histórica, en mi condición de consejero presenté en septiembre de 2020 un proyecto de resolución instando a las autoridades universitarias a que adelantaran las medidas pertinentes para que se restituyeran la estatua y el nombre del prócer Santander a su sitio original.

No obstante que dicha resolución fuera aprobada con algunas reservas, su cumplimiento sigue en veremos. En el fondo es por temor a los estudiantes “de la primera línea”. Viéndolo bien, ¿no valdría la pena someter a prueba la madurez intelectual y el buen juicio de las actuales promociones estudiantiles? Si hago pública esta sugerencia es porque entiendo que tal desaguisado también ofende a los colombianos respetuosos de la historia patria, que somos la inmensa mayoría.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES

