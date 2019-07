De manera coincidente, en su habitual columna, el profesor Francisco Cajiao tocó un tema que yo venía madurando para comentarlo en la mía. Él lo tituló ‘Los problemas de la felicidad’, y luego de un juicioso análisis descarta la posibilidad de que la felicidad sea un valor supremo y un derecho superior. Como corolario, acepta que nadie puede ofrecernos la felicidad, pues ella es el resultado de nuestra propia dedicación y esfuerzo.

En un principio pensé que el maestro Cajiao me había chiviado, como se dice en el argot periodístico cuando otro se nos adelanta en la divulgación de una noticia, y que debía desechar el asunto. Sin embargo, releyéndolo advertí que faltaba mucho por decir sobre la materia, partiendo de la respuesta a la pregunta ¿qué es la felicidad?, y continuando con las formas de manifestarse y de obtenerse. Siendo así, decidí embarcarme también en el cuento de la felicidad, que es como él inicia su columna.

Es imposible definir lo que es ella por tratarse de algo subjetivo, es decir que cada cual la interpreta a su manera. Sabemos cuándo estamos felices, pero no podemos describir con palabras ese estado. Desde la antigüedad se ha querido saber lo que en verdad es. Los primeros filósofos la consideraron un sumo bien, doctrina conocida como eudemonismo. En El banquete, Platón la menciona: “Es, en efecto, por la posesión de las cosas buenas como son felices los hombres”. Por su parte, Aristóteles afirma que “la felicidad es un bien que la naturaleza humana, como naturaleza individual, persigue”. El africano Agustín de Hipona –vale decir, san Agustín– registró en La ciudad de Dios que donde se halle la Felicidad (escrita con mayúscula), ¿qué bien no habrá? Para él, la felicidad era un regalo de los dioses. Perseguir este bien es, pues, una aspiración elemental de todo ser humano, no importa que carezca de definición. Los hacedores de leyes, que son –que debieran ser– los encargados de propiciar el bien de la sociedad, dicen tener siempre en la mira la búsqueda de la felicidad. Como lo mencionó el profesor Cajiao, los fundadores de Estados Unidos de Norteamérica dejaron consignado, como sustentación para su Constitución, que “la democracia no hace felices a todos, pero permite la búsqueda de la felicidad”.



Desconozco qué tipo de felicidad encuentran en los paraísos artificiales, producto del consumo deletéreo de sustancias psicoactivas, los individuos que consideran el mundo que los rodea una porquería y buscan escapar de él. Para ellos, esas sustancias son “el sumo bien”, sin importar que sean una forma de suicidio.



Cuando se llega a viejo, uno suele preguntarse si su transcurrir vital ha sido feliz o no. En mi caso, para darme respuesta, echo mano de la definición del médico y humanista español contemporáneo Pedro Laín Entralgo: “La felicidad consiste en la vivencia de una plena posesión y una plena fruición de todo lo que uno es, puede ser y quiere ser”. Se trata de una definición no inmediatista que considera la felicidad algo no fugaz, sino el producto de una realidad permanente donde inevitablemente interviene un ingrediente considerado, este sí, un regalo de los dioses y que Tomás Moro mencionaba en su Utopía: “La salud es la felicidad, pues es el más soberano placer”. Como médico y como paciente puedo certificar que es así. Sin salud no puede sentirse esa fruición que Laín le adjudica a la felicidad. Sin salud no puede uno realizarse. Por eso, la misión de los médicos es de tanta trascendencia. Con frecuencia escuchamos decir a nuestros pacientes: ‘Gracias, doctor, por haberme devuelto la salud y la felicidad’.



Profesor Cajiao: los médicos sí podemos proporcionar felicidad, derivada de un bien mayor que es la salud, que es la posesión de una cosa buena que hace felices a los hombres y mujeres, como diría Platón.