Mi maestro Loochkartt

En su libro Arte colombiano (1985), el profesor Francisco Gil Tovar –quizás el más autorizado crítico de arte que haya habido entre nosotros– describió al pintor Ángel Loochkartt como “buen representante del más típico expresionismo salvaje”. Pienso que Gil Tovar quiso describir así a quien apenas comenzaba a figurar en el ámbito artístico nacional para identificarlo con los expresionistas franceses de principios del siglo XX, cuya pintura se caracterizaba por la vivacidad del colorido, que a veces llegaba a límites de la fiereza.

Explicable que esa tendencia o escuela fuera conocida como fauvismo (del francés fauve, es decir, ‘fiera’). Curioso, pues Loochkartt no se formó artísticamente en Francia, sino en Italia, en la Escuela de Bellas Artes de Roma, donde tuvo como maestros a Franco Gentilli, a Nino Maccari y a Giusseppe Ciotto, ninguno de ellos cercano al fauvismo.



De regreso a Colombia, en la década de los sesenta, se lo designó decano de la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla, su ciudad natal, donde también fue asiduo asistente a los concilios de la famosa Cueva. Se trasladó luego a Bogotá y se vinculó como maestro en la Universidad Nacional, donde dirigió el Departamento de Artes Plásticas rodeado del aprecio de sus colegas docentes y de sus alumnos. Por su espíritu jacarandoso, alegre y descomplicado, abierto al diálogo, se ganó la amistad de sus estudiantes, adquiriendo de verdad la condición de maestro; vale decir que tenía la virtud del ‘discipulismo’.

Durante mi paso por la rectoría de la Nacional conocí en persona al ‘Maestro Ángel’ (como se le decía afectuosamente), y pocos años después me convertí en su discípulo amigo, para aprender de él algo de pintura y mucho del arte de vivir. Porque fui también su amigo, entendí bien la sentida añoranza que de él hizo el poeta Jotamario Arbeláez en estas mismas columnas cuando se enteró de sus quebrantos de salud: “Él y su obra –escribió– son el trueno incesante, el ritual y la transgresión de vitalidad disfrazada para asustar a la muerte, el color que se baila, la transexualización del desfile, la embriaguez del gesto patético que conduce a la carcajada”.



Difícil tratar de describir mejor la obra y el vivir de Loochkartt. Cómo se advierte que el poeta nadaísta conoció bien al pintor vitalista. Sí, el color salido de su paleta era vital, festivo, feroz, comprometido con su tierra natal, donde la vida es un carnaval que invita a ponerle buena cara a la adversidad. Puede decirse que fue el pintor del Carnaval de Barranquilla. Buena parte de su obra está inspirada en las carnestolendas costeñas: marimondas, cumbancheros, congos, travestis...



Loochkartt fue un buceador inquieto en las profundidades del arte pictórico. Exploró las formas, los materiales, las técnicas en sus distintas manifestaciones, buscando una identidad propia, la que alcanzó en grado sumo. Alguna vez expresó: “Me niego a hacer una obra impuesta por lo establecido, imitar arquetipos”. Cualquier espectador medianamente familiarizado con la actividad pictórica puede identificar a primera vista ‘un Loochkartt’ sin fijarse en la firma del autor.



Teniendo en cuenta su profusa obra y su calidad artística, es extraño que no perteneciera a la élite de pintores colombianos: Botero, Obregón, Wiedemann y Ramírez Villamizar, que fueron los consagrados por Marta Traba. A Loochkartt bien puede considerárselo el pintor representante de la costa Caribe colombiana, más que Obregón, catalogado este por la crítica Traba como el “primer pintor de talento” en Colombia, en el siglo XX. La obra de Loochkartt, conociéndola en su momento, no le mereció concepto alguno, no obstante ser un artista innegablemente talentoso. Me inclino reverente ante su tumba.