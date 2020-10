Hace 200 años

El 24 de enero de cada año se celebra mundialmente el Día Internacional de la Educación, según lo dispuso la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Ignoro las razones que se tuvieron en cuenta para fijar esa fecha, que Colombia adoptó también. Revisando la historia patria, he encontrado que nuestro país debería conmemorar otra diferente, esta sí significativa para nosotros: el 6 de octubre, Día Nacional de la Educación o, si se quiere, Día de la Instrucción Pública. De esa manera recordaríamos un hito histórico y a uno de los más grandes revolucionarios –si no el más grande de todos– que ha tenido nuestra nación a lo largo de su historia. Me refiero al jurisconsulto y general Francisco de Paula Santander, conocido también como el Hombre de las Leyes.

Sustento la anterior sugerencia teniendo en cuenta que fue el 6 de octubre de 1820 cuando Santander, en su condición de vicepresidente de Cundinamarca, suscribió el trascendental “Decreto General sobre Instrucción Pública”. Recuérdese que luego de adelantar la gesta libertadora, de la que fue el mayor artífice según lo reconoció Bolívar, el cucuteño se dispuso a organizar la administración de la naciente república. Su mayor preocupación era fomentar la educación pública. Por eso, uno de los primeros decretos que expidió fue el relacionado con ella.



En sus considerandos se contempla que “la Instrucción Pública es el medio más fácil para que los ciudadanos de un Estado adquieran el conocimiento, los derechos y deberes de hombre de sociedad”. Habida cuenta de que la Constitución establecía que quienes no supieran leer y escribir no tendrían derecho al voto, en otro de los considerandos se lee: “Tal privación sería vergonzosa a los que la sufran, pues el voto activo constituye el ejercicio de ciudadano en un gobierno representativo”. El quinto considerando reza: “Que por estas consideraciones es de absoluta necesidad el establecimiento de escuelas públicas en el Departamento”. El artículo 12 del decreto es de hondo calado social: “Se encarga muy particularmente a todos los Gobernadores, a los Jueces Políticos y a las Justicias y Párrocos de los pueblos, la instrucción de los indígenas antes llamados indios, para que puedan salir del embrutecimiento y condición servil a que por tantos años han estado sujetos”.



El mencionado decreto fue el primer paso para dar comienzo a la educación pública entre nosotros. Por eso, la fecha debe recogerse y conmemorarse. Más adelante, en 1826, siendo Santander vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, la educación se consolidó con la “Ley sobre la organización y arreglo de la Instrucción Pública” expedida el 10 de marzo por el Congreso. En los considerandos establece que sin un buen sistema de educación pública y enseñanza nacional no pueden difundirse la moral pública ni todos los conocimientos útiles que hacen prosperar a los pueblos. En el artículo segundo se dice: “La instrucción general se distribuirá en escuelas de enseñanza primaria y elemental en las parroquias y cabeceras de cantón, y en colegios nacionales; y en la de enseñanza de ciencias generales y especiales en universidades departamentales y centrales. En el capítulo quinto se establece que “la enseñanza pública será gratuita, común y uniforme en toda Colombia”.



La creación de las Universidades Centrales quedó registrada en el capítulo séptimo. En particular, su artículo 42 dice: “En las capitales de los Departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador se establecerán universidades centrales que abracen con más extensión la enseñanza de las ciencias y artes”. Esa Universidad Central fue el germen que dio origen, en 1867, a la Universidad Nacional de Colombia.



Al ocuparme de un tema histórico de tanta importancia, como que dio inicio a nuestra verdadera independencia, pretendo que se rescate del olvido y se le den los créditos respectivos a su ejecutor, más aún cuando la ignorancia en asuntos de historia patria es un común denominador en las generaciones actuales. Ojalá unos cuantos jóvenes que cursan estudios en las universidades públicas lleguen a leerme e interpreten mi mensaje.



FERNANDO SÁNCHEZ TORRES