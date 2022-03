Desafío para la democracia

La circunstancia de que se estén ventilando, por cuenta de los candidatos a la presidencia, temas muy sensibles para el país hace propicia la ocasión para reflexionar sobre ellos. A algunos de los electores nos interesa ahondar sobre su verdadera importancia y sobre las fórmulas que se ofrecen para solucionarlos.

De ese ramillete de temas, la pobreza y la corrupción son los más trillados, dado que son taquilleros y se prestan para explotarlos con criterio demagógico. Por eso figuran en todos los programas de gobierno que circulan actualmente. Como estrategia política, es un buen señuelo para atraer votantes. Esta estrategia no es nueva. Es una cantaleta vieja, tal como lo recordaba hace poco en estas columnas el jurista Alfonso Gómez Méndez, refiriéndose a la corrupción.



Hoy me ocuparé del tema de la pobreza, que siempre me ha atosigado. Por haberme formado como médico en hospitales de caridad, madurándome intelectualmente y a la vez contagiándome de humanitarismo, se despertó en mí la sensibilidad por los menesterosos. Mi prolongado paso por el San Juan de Dios y el Materno Infantil –a los que el profesor Edmundo Rico llamara “emporios de miseria”– me permitió vivir de cerca el drama de los desamparados, de los huérfanos de toda fortuna. Los nosocomios de beneficencia eran los únicos sitios donde se los acogía para recibir atención en cuestiones de salud.



Los pobres, vale decir, los que tienen muy poco o no tienen nada, siempre han existido en todas partes. El estatus económico y cultural de un país, su desarrollo, se relaciona con el grado de pobreza de sus habitantes. Según el Dane, más de 21 millones de personas viven en Colombia en la pobreza, pugnando por subsistir con menos de 331.688 pesos mensuales. La pobreza se califica como extrema o absoluta cuando se sobrevive por debajo de un umbral mínimo de recursos, sin posibilidades de llevar una vida digna, pues hasta se carece de servicios básicos. Son los habitantes del mundo de los miserables. Entre nosotros, en el 2020 esa población era de 2,7 millones.



Hace cinco años, la conocida eticista valenciana Adela Cortina publicó un libro titulado ‘Aporofobia’, término de origen griego acuñado por ella en 1995 para significar el rechazo, la aversión hacia el pobre, con la connotación de que quienes así actúan se degradan a sí mismos, pues atentan contra la dignidad de sujetos dignos de respeto. Para la escritora, una vida sin pobreza es un derecho de las personas, y la sociedad debe procurar los medios para satisfacerlo. “La conciencia social de acabar con la pobreza –dice– es un deber de la sociedad”. Su advertencia es clara: “La pobreza es un gran desafío para la democracia”. ¡Ojo!, futuro presidente.



Lástima grande que el Dane no hubiera cuantificado el número de pobres de espíritu generoso, de los que sufren paquidermia social, que se intuye sea también una inmensa legión. Despertar conciencia antipobreza debe ser una cruzada; contribuir a acabarla es un deber general, sí, pero, al final, la obligación de erradicarla corresponde al Estado. Todos debemos convertirnos en ‘aporofílicos’, es decir, solidarios con los pobres, no solo de palabra sino de acción razonable. Dar limosna en los semáforos es un sedante para las conciencias, pero perpetúa la pobreza. En los países democráticos considerados desarrollados, la vía para obtener recursos destinados a erradicar la pobreza es la tributaria, mediante impuestos justos: el que más tenga más paga. Tal proceder es éticamente válido, ya que en esencia es la aplicación de la llamada “justicia distributiva”. Entre nosotros existe una explicable desconfianza con el recaudo de impuestos, pues en la práctica su distribución y utilización se hacen con criterio pacato; además, se presta para saciar la voracidad de los corruptos. Ante esta realidad, a la par con una reforma tributaria justa habría que aplicar una justicia dura, implacable. Para ese efecto, reformar la justicia no sería menester, pues –como opina el doctor Gómez Méndez– lo que sobran son disposiciones anticorrupción.



FERNANDO SÁNCHEZ TORRES



