La universidad gratuita (4)

Se ha pretendido que la universidad pública funcione con espíritu de gratuidad, vale decir que, con carácter general, ninguno de sus estudiantes esté obligado a pagar derechos de matrícula ni pensión alguna. Esto suena bien, tratándose de una institución a cargo del Estado. Sin embargo, por ser el nuestro un país compuesto por estratos sociales de diferente condición socioeconómica, no sería equitativo que aquellos estudiantes con solvencia económica fueran subsidiados por un Estado que requiere aligerar su carga en los gastos para atender diferentes frentes, sobre todo sabiendo que esos estudiantes obtienen su título para usufructo personal.

Tampoco sería equitativo que la universidad pública estuviera vedada para estudiantes de familia solvente. De los 44.000 estudiantes de pregrado matriculados en la Universidad Nacional, el 86 % corresponde a los estratos 1, 2, y 3 y el 14 % restante, a los estratos 4, 5 y 6. Esto contribuye a que un 33 % del presupuesto provenga de recursos propios. Cobrar a la franja estudiantil pudiente económicamente en una universidad pública no puede reprocharse aduciendo que es una forma de privatización. No hay que olvidar que el nuestro es un sistema político democrático.



En la Constitución Política de 1991 se estableció que, en virtud de su autonomía, las universidades públicas y privadas pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Siendo así, los mecanismos de elección de las autoridades universitarias no son uniformes.



Tratándose de las universidades públicas, elegir su propio rector es el sumun de la autonomía universitaria. En tan delicado predicamento, y para imprimirle visos democráticos, se ha involucrado a los distintos estamentos. En la Nacional, la instancia electora es el Consejo Superior Universitario, con un paso previo: la consulta a los estamentos profesoral, estudiantil y egresados, sin que ella tenga carácter vinculante. Explicable que esa consulta conduzca al inconformismo. Los que se sienten damnificados califican el procedimiento de “farsa”. Muchos aspiran a que el rector sea producto exclusivo de la consulta a todos los estamentos universitarios, incluyendo a los trabajadores, que suelen estar sindicalizados. Sería democrático, es cierto, pero estaría expuesto a la manipulación política, con funestos resultados, como ha sucedido en algunas universidades del ámbito latinoamericano. Por eso parece provechoso explorar otras formas de elección.



Yo puedo opinar con autoridad sobre una, que fue la que experimenté cuando fui rector. Fui designado por el presidente de la República, a sabiendas de que mi condición política era contraria a la suya. La razón para escogerme fue mi trayectoria al servicio de la Universidad Nacional. Siempre, el presidente Betancur fue respetuoso de la autonomía universitaria. Con frecuencia teníamos conversación directa sobre asuntos relacionados con la marcha de la institución. En dos ocasiones presidió el Consejo Superior, hecho considerado algo insólito. Mi condición de rector del más importante centro de educación superior del Estado me concedía un alto rango en el sector oficial, lo que me permitía acceso fácil a otras agencias del Gobierno, como los ministerios de Hacienda y Educación.



Al perderse esa modalidad de elección, la figura del rector de la Universidad Nacional se desdibujó y perdió protagonismo en el escenario nacional, y con él las relaciones con las altas esferas oficiales. Dado que la Constitución Política deja a elección de cada universidad darse sus propias directivas, planteo esta posibilidad como una opción viable, condicionándola a que el rector que se designe sea de la entraña de la universidad. Creo que no es buena estrategia considerar, por suspicacias políticas, al presidente de la República del momento un malqueriente de la institución. Así ha venido ocurriendo. Doy por sentado que es más provechoso para los intereses de la universidad estar cerca del jefe de Estado que distanciado de él.



Fernando Sánchez Torres